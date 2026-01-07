Esenyurt'ta işçi konteynerleri alev alev yanıyor
İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 14:24, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 14:25
İstanbul Esenyurt'taki bir inşaat alanında yangın çıktı.
Yangın işçilerin kaldığı konteynerlerde başladı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.