Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, kamuoyunda yer alan "Maduro'ya Türkiye teklifi yapıldı" iddiasına ilişkin, kendilerine bu yönde ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

"Bize gelen böyle bir haber yok"

Gazetecilerin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili ortaya atılan iddiaları sorması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu haberleri doğrulamadı. Erdoğan, kısa ve net bir ifadeyle, "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

İddialar resmi kaynaklarca doğrulanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin Venezuela yönetimine yönelik yeni bir teklif sunduğuna dair iddiaların resmi makamlarca teyit edilmediği ortaya konulmuş oldu. Erdoğan'ın açıklaması, iddiaların şu aşamada gerçeği yansıtmadığını gösterdi.