Başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan altın ve gümüş çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli E.T'nin olay gününe ait adliyeden çıkış görüntülerine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 15:22, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 15:22
Yazdır
Başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli E.T'nin olay gününe ait görüntülerine ulaşıldı.

50 kilo gümüş ve yaklaşık 25 kilo altının kayıp olduğu belirlenmişti

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmış ve "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanmıştı. Polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 13'e yükselmişti.

Şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklanırken, M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi, Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber