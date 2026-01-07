Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!

Yurdun bazı bölgeleri için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ve batısı, Çanakkale ve İzmir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleriyle Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel olarak akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenen yağışların Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güneyinde gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, Konya-Antalya Yolu Alacabel mevki başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.