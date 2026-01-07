Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini "tedbirli" olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
PFDK'ye sevk edilen isimler şöyle:- Teknik sorumlular
Adı
Soyadı
1
SAVAŞ
YILDIRIM
2
SEMİH
TOKATLI
3
HAKAN
YILMAZ
4
SERKAN
ENÇETİN
5
TANSU
YAAN
6
GÖKHAN
ÜNAL
7
NECDET EMRE
ÖZBAYER
8
AYDEMİR EMRAH
UZUN
9
HARUN
DİŞLİTAŞ
10
ERHAN
KOÇ
11
İLKER
ERDEM
12
İLKER
AVCIBAY
13
MURAT
PARLAK
14
TANER
GÜRSOY
15
AVNİ
OKUMUŞ
16
TEVFİK ATA
TEKİN
17
ADEM
ÇAĞLAYAN
18
TANER
GÜLLERİ
19
ERDOĞAN
SARIUŞAK
20
ALİ ASIM
BALKAYA
21
ERTÜRK KORAY
BALCIOĞLU
22
CEVDET
UZUNKÖPRÜ
23
MURAT
SÖNMEZ
24
AHMET
YURTSEVER
25
METİN
İLHAN
26
BÜLENT
YENİHAYAT
27
SADULLAH
ZEHİR
28
MEHMET
SEÇKİN
29
SERCAN
YILDIRIM
30
MUZAFFER
TAŞKIN
31
SERDAR
GÖÇERLER
32
MUZAFFER
BİLAZER
33
MURAT
ÖZKAN
34
CAN
GÜÇER
35
NURİ
ÇOLAK
36
COŞKUN
ÖZ
37
METE
IŞIK
38
ERGÜN
IŞIK
39
MEHMET
EROL
40
SAİT
TAŞ
41
İLHAN
ÖZBAY
42
VOLKAN
ERTEN
43
MUSTAFA ALPER
AVCI
44
ORHAN
KOSULU
45
ÖZGÜR
ERGÜN
46
AYHAN TUNA
ÜZÜMCÜ
47
GÜRKAN
FERHATOĞLU
48
ŞENOL
DEMİR
49
GÖRKEM
ÖNCÜ
50
ENVER
ŞEN
51
CÜNEYT
DUMLUPINAR
52
AYHAN
BAHAR
53
MUHAMMET
YILMAZ
54
ASLAN
TOKLU
55
BAYRAM
TOYSAL
56
ALİ
BEYKOZ
57
ENGİN
DURSUN
58
GÖKHAN
BEKLEMİŞ
59
AHMET
DUMAN
60
MURAT
HACIOĞLU
61
RIZVAN
ŞAHİN
62
UĞUR
KULAKSIZ
63
İSMAİL
ERTEKİN
64
AYKUT
ERDOĞAN
65
SEMİH
ÖZÜ
66
AHMET
TAŞYÜREK
67
SİNAN
DURMUŞ
68
ERHAN
ÇELİK
69
ADİL
TOZLU
70
FUAT
ERARSLAN
71
ÖZGÜR
ÇETİNER
72
EGEMEN
URHAN
73
MEHMET
BİRİNCİ
74
HASAN UĞUR
KARDAL
75
GÜRKAN
ASLAN
76
BAYRAM
SEVİNDİK
77
MUSTAFA
ÇAPANOĞLU
78
SELAHADDİN
DİNÇEL
79
SERHAT
GÜLLER
80
RAMAZAN
KURŞUNLU
81
İBRAHİM RAİF
ALBAY
82
ONUR
YENİYURT
83
EVREN
ŞENEL
84
SERTAÇ
GEZER
85
HASAN
YÜKSEL
86
HAYATİ
PALANCI
87
ÜMİT METİN
YILDIZ
88
HAKAN
ÇOBANOĞLU
89
KEMAL
DULDA
90
SELÇUK
AKÇAY
91
KADİR
KAR
92
CAHİT
ERÇEVİK
93
MİTHAT
ÇULCUOĞLU
94
FATİH SERKAN
ALBAYRAK
95
ÖZDEN
TÖRAYDIN
96
ERAY
GÜLAY
97
NAZIM
GÜLAY
98
MEHMET
ALTIPARMAK
99
İBRAHİM TOLGAY
KERİMOĞLU
100
CAFER
ELEK
101
HAKAN
KELEŞ
102
UFUK
SARI
103
BAHADDİN
GÜNEŞ
104
UFUK
UYSAL
105
İBRAHİM
YILDIRIM
106
SERDAR
UYGUN
107
ERKAN
BÖLÜKBAŞ
108
CEMİL
AKTAŞ
ADI
SOYADI
1
ABDUL SAMET
SÜNER
2
ABDULLAH
EŞ
3
AHMET
CAN
4
AHMET VEYSEL
ÜNAL
5
ALİ
SÜNNETÇİOĞLU
6
ALİCANSUN
BEGEÇARSLAN
7
ARAS
ŞENER
8
AŞKIN AYTAÇ
SÜMERCAN
9
AYHAN
DÜNDAR
10
BARBAROS
KILINÇ
11
BARIŞ
GÜÇLÜ
12
BASRİ GÖKHAN
KEÇECİ
13
BERK
AĞANOĞLU
14
BERKAY
TÜRKMEN
15
BUĞRA
BEYKOZ
16
BURAK
KARADUMAN
17
CANER
ÖZKAN
18
CEM
DEDA
19
CENK
ERGÜN
20
CEYHUN
YAMAN
21
CİHAN
ERCÜMENT
22
ÇAĞATAY
ÇATALKAYA
23
DENİZ
GELBERİ
24
DENİZ
DOĞAN
25
EMİN
KOÇ
26
EMRAH
AKÇAAY
27
ENES
KÜÇÜK
28
ERCAN
KUGU
29
ERDAL
FERİN
30
EREN
AÇILDI
31
ERKAN
AFACAN
32
ERKAN
GÜMÜŞBAŞ
33
ERKAN
YETİŞMİŞ
34
ERTAN COŞKUN
ÖĞER
35
FARUK
CÖMERT
36
FATİH
YALÇIN
37
FATİH
İPEK
38
FATİH
BABAÇ
39
FATİH
ŞAHİNOĞLU
40
FERHAT
PAZARBAŞI
41
FURKAN
ŞENOL
42
FURKAN TALHA
YAĞCI
43
GÖKALP
DEMİR
44
GÖKÇE BERK
AKÇA
45
GÖKHAN
ESER
46
GÖKHAN
TABAKCIOĞLU
47
GÖKHAN
ENGİN
48
GUY MARC
GAHOUROU
49
GÜRCAN
ALPASLAN
50
GÜREL
BERGEN
51
HAYRETTİN
KILIÇ
52
HÜRRİYET
RAVALI
53
HÜSEYİN
BAYRAK
54
HÜSEYİN
OK
55
İBRAHİM
İŞEN
56
İSA
ÖZÜDÜZ
57
İSKENDER
ÇAM
58
İSMET
BİTER
59
MEHMET
KAYA
60
MEHMET
MUSTAFAOĞLU
61
MEHMET
TAŞKIN
62
MEHMET GÖKMEN
ÖZDEMİR
63
MERTER
ORTAÇ
64
MESUT
VATANSEVER
65
MUHAMMET EMRE
ERKAN
66
MURAT
UZUNMEHMET
67
MURAT
KAZANCI
68
MURAT
ŞENAY
69
MURAT
EDİS
70
MUSTAFA
KURT
71
MUSTAFA CAN
GEZGİN
72
MUSTAFA ERDEM
KARAGÖL
73
MÜCAHİT
AVCU
74
NECDET
ERGEZEN
75
OKAN
KARABULUT
76
OLGAY
KIZILKAPLAN
77
ONUR
PAKER
78
ONUR ALP
YAĞCIOĞLU
79
ORÇUN
YÜCEL
80
ORHAN
KIRKPINAR
81
ORHANMERT
BİLGİNAN
82
OSMAN
ARTÜN
83
ÖMER
KIZILKOCA
84
ÖZCAN
ÜSTÜNTAŞ
85
RAİF KAAN
SEZER
86
SEMİH
ALBAYRAK
87
SERDAR
MERİÇ
88
SERDAR
YOLOĞLU
89
SERHAN
SERBEST
90
SERTAN
VARDAR
91
SEZER
SEZGİN
92
SEZER
BRAVO
93
ŞEVKİ
TEKELİ
94
TARIK
TEKİN
95
TARIK
ÖZASLAN
96
TEVFİK EFE
GÜLÜMSER
97
TOLGA
ÇAĞALA
98
TOLGA
ALTINCI
99
UTKU
ATAÇ
100
YALÇIN FATİH
İLEK
101
YALÇIN UMUT
ÇINAR
102
YAVUZCAN
BAKACAK
103
YİĞİT
ÖZEN
104
YİĞİT
TEMİZKANOĞLU