Bakan Tekin: 2002'den sonra eğitim öğretimde bir devrim yaşadık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten 2002'den sonra eğitim öğretimde bir devrim yaşadı." dedi.

07 Ocak 2026 17:40
Bakan Tekin: 2002'den sonra eğitim öğretimde bir devrim yaşadık

Bakan Tekin, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Suluköy Kahramanlar İlkokulu'nun bahçesindeki "50. Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, deprem bölgesinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Malatya'da depremlerden sonra derslik sayısının da artırıldığını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Sayın Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu 2002 yılında Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektuplar diye bir mektup projesi başlatılıyor. Orada deniyor ki, '100'ncü yıldaki bakanlara mektup yazın.' Herkes mektup yazıyor. 100'ncü yılda da ben bakan olduğum için Milli Eğitim Bakanlığına yazılan mektuplar bana geldi. Gelen mektupları açtık okuduk. 2002'deki Türkiye'de okullarımızda öğretmenlerimiz, 'inşallah bir gün 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabiliriz.' diye temennilerde bulunmuşlar. Ne demek bu? Yani 70-80 kişilik bir sınıfa ders anlatıyor. Öğretmenimizin hayalini kurduğu Türkiye'de 45-50 kişilik. Peki şu an kaç kişi? Şu an dünyada OECD ortalamasıyla aynı noktadayız. Temel eğitimde ve ortaöğretimde 20 kişilik yaklaşık ortalama olarak söylüyorum sınıflarda derslerimizi yapıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. O tarihlerde Türkiye'de yaklaşık olarak ortalamalarımız 35-40 bandında ikiye katlamış durumdayız. Sayısal olarak bakıyoruz. Yaptığımız derslikler o günlerde 350 bin dersliğimiz varmış. Onun yarısının şu anda kullanılamadığını düşünürsek, deprem ve benzeri sebeplerle yıkıldığını düşünürsek, o tarihlerden kalma elimizde 150-200 bin civarında dersliğimiz var. Peki şimdi kaç dersliğimiz var? 750 bin dersliğimiz var."

Türkiye'deki okulların tamamında etkileşimli tahta ve internet erişimi bulunduğunu ifade eden Bakan Tekin, Eğitim Bilişim Ağı'nın da (EBA) öğrenci ve öğretmenlerin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye gerçekten 2002'den sonra eğitim öğretimde bir devrim yaşadı. Muhalete bunu anlatırken bütçeler üzerinden konuşuyorlar. Diyorlar ki, 'bütçenin şu kadarı önceden de Milli Eğitime ayrılıyordu, şimdi de ayrılıyor.' Peki ben de şu soruyu sorayım o zaman. Ayrılıyordu da nereye gidiyordu bu kaynak? Nereye harcanıyordu? Çünkü eğitim öğretim altyapımız belli. Demek ki bir problem varmış. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Başbakanlığı döneminde hem Cumhurbaşkanlığı döneminde eğitim öğretimle ilgili olarak hangi talebimiz olduysa, ne istediysek karşılığında Sayın Cumhurbaşkanımız 'bu ülkenin geleceği bu ülkenin çocuklarına yapılan yatırımın hesabı tasarrufu olmaz', ne istiyorsak verdi. Kendilerine huzurlarınızda gerçekten teşekkür ediyorum. Sadece bir Milli Eğitim Bakanı olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak, bir baba olarak, bir akademisyen olarak gerçekten teşekkür ediyorum."

İlim Yayma Vakfı'na teşekkür eden Tekin, Sivil Toplum Örgütleri'nin desteğinin önemli olduğunu aktardı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin birçoğu kenarda duruyorlar. Eleştiri yapıyorlar. Buyurun gelin yapalım beraber diyoruz. 'Yok biz yapmayız, siz yaparsanız eleştiririz.' Şimdi böyle bir mantık, böyle bir sivil toplumculuk yok. Muhalefet açısından bakıyoruz, normal demokratik bir ülkede, demokratik bir siyasal muhalefet niye devlet kendi işlerini yaparken, sivil toplumun katkısını almıyor? 'Katılımcı olun' diye eleştiri yapması gerekirken bizi nasıl eleştiriyor muhalefet? 'Sivil toplum örgütleriyle niye iş birliği yapıyorsunuz.' diye. Burada bir çelişki var. Burada bir tutarsızlık var. Ben İlim Yayma Vakfı'nı bu anlamda örnek bir sivil toplum etkinliği yaptığı eğitim öğretim süreçlerine katkı verdikleri için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem bölgesindeki illere çevrimiçi bağlanarak yapılan 50. yıl kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Protokol üyeleri daha sonra Suluköy Kahramanlar İlkokulu'nda açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

