Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Türkiye Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğiz. Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın iş dünyamızla yapacağı görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşmemizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Önümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz. Halklarımız arasındaki güçlendirecek diyaloğu devam ettirme kararı aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındayız. Uluslararası konularda benzer görüşlere sahip olduğumuzu bir kez daha gördük. Sayın Başbakan'a ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine Cumhuriyet nişanını da tevcih edeceğiz. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.