E-imzayla sahte belge düzenlenmesine ilişkin dava başladı

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Avni Taşcı, dosyaya konu usulsüz işlemlere yönelik hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyerek, "Benim kahve dükkanım vardı. Yusuf isimli şahıs, 'Sana mesleki sertifika verelim, nasıl olsa burda çalışıyorsun kahvecin var.' dedi. Sertifikalar barista ve kantin işletmeciliği belgesiydi. Ben verilen hiçbir belgeyi başka bir yere sunmadım. Maddi menfaat uğruna kullanmadım. Suçsuzum ve mağdurum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ayhan Ateş ise yıllardır gazetecilik yaptığını, örgüt üyeliği suçunu işlemediğini ve iddianamede adı geçe şahıslarla telefon irtibatının olmadığını savunarak mahkemeden tahliye talebinde bulundu.

Söz verilen tutuklu sanık Canan Özkan, evinde bulunan bilgisayarın üvey ağabeyi Ziya Kadiroğlu'nun eski bilgisayarı olduğunu, bilgisayarın içindeki bilgilerden haberinin olmadığını, usulsüz hiçbir iş yapmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen ise adının "sözde suç örgütünün beyni" olarak geçtiğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Birinci dosyamızın ifade tutanağına bakılırsa, Tarık Buğra'nın ustalık belgesi alabilmesi için Ziya ile görüştüğüm görünüyor. Bu aşamada, madem böyle bir örgütte teknik sorumluyum, niye bu işlemi yapmasını Ziya'dan isteyeyim? Aynı konu içerisinde, kendi mobil hattım üzerinden defalarca giriş yapıldığı tespit edilmiştir. Aynı süre zarfında iki diplomam vardır. Ne akıl ki hem suç işliyorum hem de kendime diploma alıyorum. Siber Şube, hesaplarımdaki incelemesinde herhangi bir şüpheli para hareketi görememiştir. Bu süre zarfında olanlarla ilgili suç yoktur demiyorum ama bunların hiçbiriyle alakam yoktur."

Tutuklu sanık Mıhyeddin Yakışır, hakkında üç soruşturma açıldığını, suça sürüklendiğini öne sürerek, "Söz konusu yapı ya da benzeri bir yapıyla ilişkim yoktur. Benim önceki beyanlarımda anlattığım gibi çıkarttığım 3-4 tane e-imza vardır. Bu konuda pişman olduğumu belirttiğim beyanlarımda vardır. Bilgisayar hususu tarafıma sorulmuştur. Ben de açıkça, bu konuda bilgimin olmadığını ifade ettim. Bilmediğim bir fiili kabul etmem mümkün değildir, tahliyeme karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Oğuz Deniz, Ziya Kadiroğlu'nun danışmanlık yaptığını bildiğini, çevresinde belge almak isteyen ve kabul edenlerin bilgilerini Kadiroğlu'na gönderdiğini, çevresindekilere yardım etmek için bunu yaptığını ileri sürdü.

İddianamede söz konusu örgütün lideri olduğu belirtilen tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, dosyada bahsi geçen araç ve gereçlerin örgütü kuran kişi tarafından temin edilerek kullanılması gerektiğini, kendisinin bilgisayar kullanımına ilişkin herhangi bir belgeye, bilgiye ya da teknik yetkinliğe sahip olmadığını ve bu araçları kullanabilecek becerisi olmadığını belirtti.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek mahkemeden, tahliye ve beraat istedi.

Beyanların ardından söz alan sanık avukatları müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediğini savunarak mahkemeden, beraat ve tahliye taleplerini yineledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyanın daha önce aynı konuya ilişkin olarak Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan diğer dava dosyasıyla birleştirilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın daha önce aynı konuya ilişkin olarak 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan diğer dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek sahte belge düzenlediği öne sürülen e-imza suç örgütüne yönelik 1'i elebaşı, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 123 sanık hakkında 4 yıldan 136 yıla kadar hapis talep edilmişti.

İddianamede, elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun, kamu görevlileri adına rızaları dışında sahte elektronik imzalar üreterek, bu imzalarla çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine hukuka aykırı girişler yaptığı ve haksız maddi menfaat temin ettiği belirtilmişti.

Örgüt elebaşısı olduğu belirlenen Kadiroğlu'nun aralarında bulunduğu 123 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis istenmişti.