USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde yeniden belirledi. 22 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan yeni fiyat; %3,6 yağ ve %3,2 protein değerleri baz alınarak hazırlandı. Konsey, bu fiyatın Nisan 2026'da yeniden değerlendirileceğini duyururken, nakliye ve soğutma giderlerinin üreticiye ayrıca ödeneceğini bildirdi.

Haber Giriş : 07 Ocak 2026 20:50
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu gideler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 33 kuruş fark ödenecek.

Duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı Nisan 2026'da yeniden değerlendirilecek.

