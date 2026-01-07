İçişlerinden fırtına, gök gürültülü sağanak ve çığ uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ve batısı ile Çanakkale ve İzmir'de, perşembe sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."