Öğretmenler 'Değerlerin İzinde' ile akran zorbalığını bitirmeyi hedefliyor

Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmenler 'Değerlerin İzinde' ile akran zorbalığını bitirmeyi hedefliyor

Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri İlknur Akkuş ve Dilşad Ergen, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla "Değerlerin İzinde" adlı eğitici bir oyun tasarladı. TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilen oyun, öğrencilerin akran zorbalığına karşı empati kurmasını, kendini doğru ifade etmesini ve merhamet duygusunu pekiştirmesini sağlıyor. Senaryolar üzerinden ilerleyen bu yöntemle, çocuklar gerçek hayatta cesaret edemedikleri tepkileri güvenli bir oyun ortamında öğrenerek bilinçleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 23:28, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 23:35
Yazdır
Öğretmenler 'Değerlerin İzinde' ile akran zorbalığını bitirmeyi hedefliyor
Adana'da görev yapan iki öğretmen, tasarladıkları "Değerlerin İzinde" adlı eğitici oyunla öğrencilerde akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni İlknur Akkuş ile matematik öğretmeni Dilşad Ergen, akran zorbalığına dikkati çekmek ve öğrencilerin empati, saygı ve sorumluluk kazanmasına katkı sağlamak amacıyla eğitici bir oyun tasarladı.

TÜBİTAK araştırma projeleri kapsamında geliştirilen "Değerlerin İzinde" oyununda öğrenciler, zorbalık karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirken, empati kurma ve kendini ifade etme becerileri de kazanıyor.

Sınıf ortamında uygulanabilen ve grup çalışmasına dayalı olarak hazırlanan oyunda, öğrenciler zorbalık kavramını senaryolar üzerinden soruları doğru cevaplayarak öğreniyor.

Matematik öğretmeni Dilşad Ergen, AA muhabirine, öğrencilerin zorbalığa karşı daha bilinçli tutum sergilediklerini söyledi.

Çocukların oyunda kendilerini daha rahat ifade edebildiğini anlatan Ergen, şöyle konuştu:

"Çocuklara zorbalık kavramını, zorbalık olarak vermek çok doğru gelmiyor. Zorbalığı daha yumuşatmak, onlara saatlerce seminerlerle anlatmak yerine bir oyun oynatmak, senaryo üzerinden gitmek çok daha kolay oluyor. Çocuklar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Gerçek senaryoda yapamayacakları, belki de cesaret edemeyecekleri tepkileri bu oyun içerisinde verebiliyorlar.

Zorbalığa uğrayan çoğu çocuk kızamıyor, kızsa da aslında çok fazla içine atıyor. Bazen şunu da söylüyorlar, 'Aslında bunu yapmazdım ama oyunda puan kazanmak için bunu yapacağım.' Ancak gizli öğrenmeyle çocuk, bunun doğru bir davranış olduğunu tekrar kendine pekiştiriyor. Biz de temeldeki amacımıza ulaşmış oluyoruz."

Oyunun hem eğlendirici hem de bilgilendirici olduğunu anlatan Ergen, "Güvenli bir okul ortamı oluşmasını sağlayacak, okul iklimi dostu bir oyun olduğunu düşünüyoruz." dedi.

- Çocuklar oyunla kendilerini ifade etmeyi öğreniyor

Sosyal bilgiler öğretmeni İlknur Akkuş da çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için oyunu tasarladıklarını dile getirdi.

Oyunda saygı, merhamet ve dürüstlük kavramlarını temel aldıklarını vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti:

"Çocuklar, birine yaptıkları öfkeli davranışta empati kurarak karşısındaki insanla konuşuyor, kendilerini ifade ediyor ve karşısındakine de kendini ifade etme şansı tanıyor. Bu oyunun en büyük kazanımı, çocuklar artık daha saygılı olmayı, kızgınlık davranışının aslında iyi bir adım olmadığını ve karşısındaki insana kızmadan da kendilerini nasıl ifade edebileceklerini oyun sayesinde öğrendi."

Öğrencilerden İpek Palovan, oyunun eğitici ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Oyun sayesinde farkındalık kazandığını vurgulayan Palovan, "Oyunu oynayan çocuklar büyüdükleri zaman zorbalık yapmamayı öğrenebilir. Zorbalığa uğrayanların ise bu oyunla rahatlayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Özlü de oyunda empati kurmayı, merhametli davranmayı ve zorbalık gibi kötü davranışları ayırt etmeyi öğrendiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber