Psikolog alanında adrese teslim ilan!
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Psikolog alanında ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu doğrudan bir adayı tarif ediyor!
Ülkemizde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarını düzenleyen bir
Yönetmelik var.
İsmi tam olarak şu şekilde:
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
Bu Yönetmeliğin "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci
fıkrasında şöyle bir hüküm yer alıyor.
"Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar."
Mevzuatla gerçekler elbette ülkemizde hiçbir zaman örtüşmüyor.
Aşağıda Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından ilan edilen kadroya baktığınızda,
başvuracak adayın sadece kimlik numarasının yazılmadığını görüyorsunuz.
Bu kadar daraltılmış bir ilana, ülkemizde başvurabilecek ikinci bir aday var
mıdır?
Yüzlerce başarılı psikolog işsiz gezerken, birilerinin gücü bu kadroyu adrese
teslim şekilde açtırmaya yetiyor.
Üzücü ve bir o kadar da gerçek!