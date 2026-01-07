Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiasına yalanlama

Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiasına yalanlama

Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikram edildiği' iddialarına yönelik açıklama yapan Aydın Valiliği, hayrın 2015 yılında yapıldığını ancak domuz eti ile ikram iddialarına yönelik o dönemde herhangi bir ihbar veya resmi bir başvurunun olmadığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 23:52, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 00:01
Yazdır
Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiasına yalanlama

Aydın'ın Efeler ilçesinde domuz eti ile kavurma ikram edildiği yönünde çıkan iddialara ilişkin Aydın Valiliği'nden açıklama geldi. Söz konusu olayın 2015 yılında yaşandığının tespit edildiği ancak domuz eti ile ikram iddialarına yönelik o dönemde herhangi bir ihbar veya resmi bir başvurunun olmadığını açıklayan Valilik, 2016 yılında iddiada ismi geçen C.C. isimli şahsa ait adreslerde muhtelif miktarlarda domuz etinin ele geçirildiğini belirtti. Söz konusu iddiaların 'güncel bir olaymış' şeklinde algı oluşturulduğu da vurgulanan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş, tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır. Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber