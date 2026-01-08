4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan

TBMM'ye bilgi veren Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Aliye Mavili, çocuk suçluların yüzde 13 arttığını, suç sayısının da 178 binden 202 bine çıktığını söyledi. Mavili "Çocukların yüzde 40'ı öfkeli ve saldırgan, yüzde 35'i tehditkar. Suça yönelmiş çocukların yüzde 75'inin öfke kontrolü yok" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 07:35, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 07:49
Yazdır
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan

Suça sürüklenen çocukları araştırmak maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu vahim tabloyu ortaya koydu. Komisyona bilgi veren Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, çocuklar arasındaki suç işleme oranlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında arttığını söyledi. Mavili, 2024 yılında 178 bin olan suç sayısının bir yıl içinde 202 bini aştığını kaydetti.

2024 yılındaki istatistiklere göre, çocukların yüzde 40'ının ciddi saldırganlık ve öfke gösterdiği, yüzde 35'inin ise tehditle uğraştığını aktaran Prof. Dr. Mavili, suça yönelmiş çocukların yüzde 75'inin dürtü ve öfke kontrolü ile kendisiyle ilgili davranış düzenlemesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Suç çağı olarak kabul edilen riskli davranışı ülkemizde 13 yaşında başladığını belirten Mavili "7 yaşından itibaren suç tanımı yapan pek çok ülke var ama 16 yaşına yönelik de ülkeler var. Örneğin; Danimarka, Finlandiya ve Norveç gibi sosyal refahın öncü devletlerinde, 16 yaşından itibaren çocuk suç işlediği zaman cezai soruşturma ve kovuşturma işlemlerine başlanıyor" dedi.

Çocuklarda suç eğiliminin artmasına sebep olan bireysel, ailesel, toplumsal etkilerden oluşan üçlü ekosistemden kaynaklanan kronik problemlere dikkat çeken Mavili, aile ve çocuklar arasında maddi bağımlılığın artışına yönelik ciddi bir risk alanı oluştuğunu ifade etti.

Mavili, şu değerlendirmede bulundu:

Çocuğun bireysel özelliklerinde suça teşvik eden unsurlar açısından engellilik, sosyopatik kişilik bozukluğu, madde kullanma ve ailede şiddet deneyimi yaşıyor olması, yoksulluk, bağımlılıkla meşgul birisinin, suçlu, hükümlü bir aile üyesinin olması önemli risk faktörleridir. Yine ailede şiddetin varlığı ve kendi içinde kalabalık bir aile olması, babanın madde bağımlısı olması, işsiz olması, annenin yeteri kadar denetim yapamaması, kısacası birlik ve bütünlüğün bozulduğu ailelerde çocukların ailesel özelliklerinin suça yönelmeyi sağlayan temel bir unsur olduğunu da görüyoruz.



Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber