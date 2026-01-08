Kamu işçilerine ikramiye ödemesi tarihleri belli oldu
Kamu kurumlarında çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemeleri tarihleri belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 08:00, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 08:04
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 26 Ocak Pazartesi Günü gerçekleştirilecek.
İkramiyenin ikinci kısmı ise 16 Mart Pazartesi Günü yapılacak.
Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere yönelik ikramiye ödemesi ise bu yıl 23 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.