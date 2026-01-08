4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ne (Mormon Kilisesi) ait bir ibadethanenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 08:12, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 08:13
ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı

Salt Lake City Polis Departmanı Sözcüsü Glen Mills, yerel saatle 19.30 sularında 660 North Redwood Road adresindeki kilise binasının önünde silah sesleri duyulduğu ihbarını aldıklarını belirtti. İlk incelemelere göre, otoparkta çıkan bir tartışmanın ardından ateş açıldı.

Olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan altı yaralıdan üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Saldırgan veya saldırganların olay yerinden bir araçla uzaklaştığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir insan avı başlattı.

Kilise sözcüsü Sam Penrod, olaydan duydukları derin üzüntüyü dile getirerek, "İbadet amaçlı kutsal bir mekanın şiddete maruz kalmasından büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Soruşturmaya FBI desteği

Olayın ardından Redwood Road her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve bölgeye onlarca acil durum aracı sevk edildi.

FBI Salt Lake City ofisi de bir açıklama yaparak, federal ajanların yerel polis ekiplerine soruşturmada destek verdiğini doğruladı.

Yetkililer, saldırının doğrudan kiliseye mi yoksa belirli kişilere mi yönelik olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

