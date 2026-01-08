ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı

Salt Lake City Polis Departmanı Sözcüsü Glen Mills, yerel saatle 19.30 sularında 660 North Redwood Road adresindeki kilise binasının önünde silah sesleri duyulduğu ihbarını aldıklarını belirtti. İlk incelemelere göre, otoparkta çıkan bir tartışmanın ardından ateş açıldı.

Olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan altı yaralıdan üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Saldırgan veya saldırganların olay yerinden bir araçla uzaklaştığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir insan avı başlattı.

Kilise sözcüsü Sam Penrod, olaydan duydukları derin üzüntüyü dile getirerek, "İbadet amaçlı kutsal bir mekanın şiddete maruz kalmasından büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Soruşturmaya FBI desteği

Olayın ardından Redwood Road her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve bölgeye onlarca acil durum aracı sevk edildi.

FBI Salt Lake City ofisi de bir açıklama yaparak, federal ajanların yerel polis ekiplerine soruşturmada destek verdiğini doğruladı.

Yetkililer, saldırının doğrudan kiliseye mi yoksa belirli kişilere mi yönelik olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.