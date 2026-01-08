Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti kuralı değişti

4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti kuralı değişti

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan değişiklikle, manevi tazminat davalarında "kısmi ret" halinde karşı vekalet ücretine ilişkin sınırlama kaldırıldı. Yeni düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 08:13, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 08:13
Yazdır
Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti kuralı değişti

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10'uncu maddesinde değişikliğe gidildi. Manevi tazminat davalarında avukatlık ücretini düzenleyen maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Değişiklik, yayımlandığı tarih itibarıyla uygulanmaya başladı.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde ne değişti?

Resmi Gazete'de yayımlanan Tarife'ye göre, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası tamamen yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan hüküm, manevi tazminat davalarında davanın kısmen reddi halinde, karşı taraf vekili lehine hükmedilecek avukatlık ücretinin, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyeceğini öngörüyordu.

Bu sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte, kısmi ret durumlarında karşı vekalet ücretinin üst sınırına ilişkin açık bir düzenleme Tarife metninden çıkarılmış oldu.

Manevi tazminat davalarında mevcut ücretlendirme nasıl?

Yapılan değişiklik sonrası Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10'uncu maddesi şu çerçevede uygulanmaya devam edecek:

Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden, Tarife'nin üçüncü kısmına göre belirlenecek.
Davanın tamamının reddi halinde, avukatlık ücreti Tarife'nin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunacak.
Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilebilen diğer taleplerle birlikte açılması durumunda, manevi tazminata ilişkin avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hesaplanacak.
Ancak artık, kısmen ret halinde karşı taraf vekalet ücretinin davacı vekili lehine belirlenen ücreti aşamayacağına dair özel bir sınırlama Tarife'de yer almıyor.

Yürürlük tarihi
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber