CMK avukat ücretleri 2026 tarifesi yayımlandı

4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CMK avukat ücretleri 2026 tarifesi yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 yılı tarifesiyle, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekillere soruşturma, kovuşturma ve kanun yolu aşamalarında yapılacak ödemeler netleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 08:16, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 08:17
Yazdır
CMK avukat ücretleri 2026 tarifesi yayımlandı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 8 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2026 Yılı Tarifesi yürürlüğe girdi. Tarife, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.

CMK görevlendirmelerinde 2026 yılı ücretleri belirlendi

Yayımlanan Tebliğ'e göre, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen avukatlara yapılacak ödemeler, görev alınan aşama ve mahkeme türüne göre yeniden düzenlendi. Tarifenin amacı, CMK kapsamında sunulan zorunlu hukuki yardımlar karşılığında ödenecek meblağları belirlemek olarak açıklandı.

Soruşturma ve ilk aşama ödemeleri

2026 yılı tarifesine göre;
Soruşturma evresinde takip edilen işler için: 4.027 TL
Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için: 6.273 TL
ödenecek.

Asliye ve ağır ceza mahkemelerinde avukatlık ücretleri

Mahkeme türlerine göre belirlenen ödemeler ise şu şekilde:
Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 6.904 TL
Seri muhakeme usulü kapsamında takip edilen işler: 2.883 TL
Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 12.387 TL

Çocuk mahkemeleri ve özel görevli mahkemeler

Tarifede çocuklara özgü yargılama mercileri ile bazı özel mahkemeler için de ayrı ücretler belirlendi:
Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 6.904 TL
Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 12.387 TL
İcra Ceza, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar: 6.904 TL

Kanun yollarında ödenecek tutarlar

İstinaf ve temyiz aşamalarında duruşmalı davalar için ödenecek avukatlık ücretleri de artırıldı:
Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar: 12.387 TL
Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar: 13.945 TL

Yürürlük tarihi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2026 Yılı Tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 2026 yılı içinde yapılan CMK görevlendirmelerinde yeni ücretler esas alınacak.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2026 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 4.027,00 TL,

b) Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 6.273,00 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 6.904,00 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2.883,00 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 12.387,00 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 6.904,00 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 12.387,00 TL,

e) İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 6.904,00 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 12.387,00 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 13.945,00 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu tarife 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber