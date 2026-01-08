4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında 31 Birleşmiş Milletler kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

08 Ocak 2026 08:18
Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın imza attığı başkanlık kararnamesine atıf yapılarak ABD'nin toplam 66 uluslararası kuruluştan geri çekildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı" ifadesine yer verildi.

ABD, 31'İ BM BÜNYESİNDE OLMAK ÜZERE 66 KURULUŞTAN ÇEKİLDİ

Söz konusu kararın ilgili uluslararası kuruluşların 'Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden' dolayı alındığına dikkat çekilen açıklamada 31'i Birleşmiş Milletler nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında hangi kuruluşlardan geri çekileceği bilgisi ise paylaşılmadı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak 2025'te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na gönderilen fonları ise durdurmuştu.

