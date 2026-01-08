Şirket evliliklerinde 2025 yılında rekor kırıldı

Rekabet Kurumu(RK), 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı. Buna göre, Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmelerinde şim-diye kadarki en yüksek işlem hacmine ulaşıldı. Küresel ser-mayenin güvenli liman arayı-şında Türkiye, sunduğu fır-satlarla yatırımcı iştahının adeta parlayan yıldızı oldu.

2025 yılında toplam 416 bir-leşme, devralma ve özelleştir-me işlemi Rekabet Kurulu ta-rafından incelenerek karara bağlandı. Özelleştirmeler ha-riç tutulduğunda, 162 işlemde hedef şirketin doğrudan Tür-kiye kökenli olduğu görüldü. Karara bağlanan işlemlerin toplam bedeli 466,1 milyar TL (11,81 milyar dolar) seviyesin-de gerçekleşti. Böylece 2025, raporun yayımlanmaya baş-landığı 2013'ten beri hem TL hem de dolar bazında en yük-sek işlem hacminin görüldüğü yıl olarak tarihe geçti.

19 özelleştirmenin bedeli 108 milyar TL

Yıl içinde incelenen 19 özel-leştirme işleminin toplam be-deli yaklaşık 108 milyar 45 milyon TL'yi buldu. Özelleş-tirmelerle birlikte Türkiye kökenli şirketleri kapsayan toplam operasyon sayısı 181'e ulaşırken, bu geniş ölçekli pa-zar hareketliliğinin toplam potansiyel değeri ise 574 mil-yar 159 milyon TL (14,54 mil-yar dolar) düzeyinde hesap-landı. İşlemler arasında yak-laşık 54 milyar 630 milyon TL ile en yüksek bedelli özelleş-tirme işlemi elektrik enerjisi-nin üretimi, iletimi ve dağıtı-mı alanında yaşandı. Stratejik varlıkların yeni sahipleriy-le buluştuğu bu süreçte ener-ji sektörü, ekonominin loko-motif gücü olma konumunu bir kez daha tescilledi. Ayrı-ca özelleştirme işlemlerinden 7'sinin Tasarruf Mevduatı Si-gorta Fonu (TMSF) tarafın-dan yürütüldüğü kaydedildi.

Bilgisayar programlama ilk sırada yer aldı

Sektörel dağılımda, işlem sayısı bakımından en fazla hareketlilik "bilgisayar prog-ramlama, danışmanlık ve il-gili faaliyetler" alanında mey-dana geldi. Geleceğin dün-yasını kurgulayan teknoloji girişimleri, Türkiye'nin yeni ekonomi hikayesinin en di-namik aktörleri haline geldi. En yüksek işlem değerinin ise "parasal aracı kuruluşların fa-aliyetleri" sektöründe olduğu tespit edildi. Rekabet Kurulu, 2025 yılında birleşme ve dev-ralma başvurularını ortala-ma 10 gün içinde sonuçlandı-rarak, yatırım ortamına ivme kazandıran bürokratik hızıyla dikkat çekti.

Yabancı yatırımda Almanya birinci

Rapora göre, yabancı yatırımcılar 2025 yılında 55 işlemle Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapmayı planladı. Yabancı yatırımların toplam tutarı 277,4 milyar TL (7,03 milyar dolar) olarak açıklandı. İşlem sayısı bazında Almanya 9 işlemle ilk, Fransa 6 işlemle ikinci sırada yer aldı. Avrupa'nın dev sermaye gruplarının Türkiye pazarına duyduğu sarsılmaz güven, ekonomik entegrasyonun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tutar, son 12 yılın en yüksek ikinci yabancı yatırım hacmi olarak kayda geçti. Öte yandan yabancı yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği 219 birleşme ve devralma işleminin toplam bedeli 18,8 trilyon TL'yi aştı.



