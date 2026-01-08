AGS ve ÖABT'de değişiklikler olacak
AGS soru sayısı önceki yılda olduğu gibi 80, ÖABT soru sayısı da 50 olacak. Fakat 50 sorunun 40'ı alan bilgisi, 10'u alan eğitiminden olacak.
AGS'de yer alan Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konu başlığının kapsamı genişletilerek; eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk eğitim sisteminin genel yapısı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim ve öğretimde etik konularına ilaveten öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, TYMM program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik ve özel eğitim konuları eklenecek.
AGS'de yeni durumla ilgili ÖSYM'nin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Yetişirse bu hafta, olmazsa en geç haftaya duyurulacak.
Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi soru sayısının 30'a çıkarılması öngörülüyor.
Beklenen dağılım şöyle:
- Rehberlik: 3
- Gelişim Psikolojisi: 3
- Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 4
- Sınıf Yönetimi: 2
- Program Okuryazarlığı: 2
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: 3
- Öğrenme Psikolojisi: 3
- Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temeller: 2
- Eğitim ve Öğretim Teknolojileri: 3
- Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı: 3
- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: 2