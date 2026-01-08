Tokat'ta araç parçası ve şase değiştirenlere operasyon: 1 tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto kaporta iş yerinde, araçların şase numaralarının silindiği ve başka araçlara ait ön ve arka kısımların birleştirildiği yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, iş yeri sahiplerini gözaltına aldı.

ARACIN ÖN VE ARKA KISIMLARI BAŞKA OTOMOBİLE AİT ÇIKTI

Soruşturmanın, şüphelilerin Erbaa Adliyesi'nde görevli bir memura sattıkları aracın ön ve arka kısımlarının farklı araçlara ait olduğunun anlaşılması ve yapılan şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan E.G., E.G. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.