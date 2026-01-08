Motorinde indirim bekleniyor

Brent petroldeki iniş çıkışlar ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının gerilemesiyle birlikte dizel araç sahiplerini rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litre fiyatı 53.17 TL, motorin 54.58 TL ve otogaz 29.03 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 52.97 TL, motorin 54.38 TL ve otogaz 28.40 TL'den satılıyor.

Ankara

Başkent Ankara'da tabelalar benzinde 54.00 TL'yi, motorinde 55.58 TL'yi ve otogazda 28.92 TL'yi gösteriyor.

İzmir

İzmir'de ise kurşunsuz benzinin litresi 54.33 TL, motorinin litresi 55.91 TL ve otogazın litre fiyatı 28.85 TL seviyesinde işlem görüyor. Yapılacak 1,40 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 54 TL bandına gerilemesi öngörülüyor.