2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu Açıklandı
2026-EKPSS/Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme başvuruları 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 10:38, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 11:26
2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura yöntemiyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecektir. Adayların, tercih işlemleri öncesinde 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Başvuru ve Tercih Süreci
- Adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacaktır.
- Tercih işlemleri yalnızca belirtilen tarihler arasında geçerlidir.
- Kılavuzda yer alan kurallar ve açıklamalar dikkatlice okunmalıdır.
Tercih Kılavuzu ve Bilgilendirme Dokümanları
- Genel Bilgiler
- TABLO-1: İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercih Edebileceği Kadrolar
- TABLO-2: Ortaöğretim Mezunlarının Tercih Edebileceği Kadrolar
- TABLO-3: Ön Lisans Mezunlarının Tercih Edebileceği Kadrolar
- TABLO-4: Lisans Mezunlarının Tercih Edebileceği Kadrolar
- Özel Koşullar
- İlköğretim/Ortaokul/İlkokul Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
- Mezun Olunan Ön Lisans Programı
- Mezun Olunan Lisans Programı