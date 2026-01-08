Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok

Türkiye'de daire nitelikli konutların ortalama kira tutarı, Aralık ayı itibarıyla 24.101 TL olarak kaydedildi. Endeksa verilerine göre, geçen yıl kiralarda %27,42 oranında artış yaşandı. Satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek ve en düşük iller de belirlendi. İstanbul, en yüksek getirili ilk 10 şehir arasında yer almazken, üç büyükşehir öne çıktı. Bu veriler, devam eden sözleşmeler dışında, ilanlarda yer alan ve ilk defa pazara çıkan boş konutların kira bedellerini kapsıyor.

Kira Getirisi En Yüksek İller

2025 yılında Türkiye genelinde, satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek olan iller ve ortalama konut kiraları ile yıllık kira getirileri aşağıda sıralanmıştır:

Muş: 11.087 TL (%8,91)

11.087 TL (%8,91) Ankara: 28.261 TL (%8,49)

28.261 TL (%8,49) Kırıkkale: 17.824 TL (%8,48)

17.824 TL (%8,48) Karaman: 15.680 TL (%8,19)

15.680 TL (%8,19) Tekirdağ: 19.685 TL (%8,17)

19.685 TL (%8,17) Artvin: 21.707 TL (%7,92)

21.707 TL (%7,92) Kars: 12.419 TL (%7,92)

12.419 TL (%7,92) Şanlıurfa: 15.447 TL (%7,91)

15.447 TL (%7,91) Kilis: 9.990 TL (%7,83)

9.990 TL (%7,83) Bilecik: 18.282 TL (%7,65)

Kira Getirisi En Düşük İller

Endeksa verilerine göre, kira getirisi en düşük olan iller ve ortalama kiralar ile yıllık kira getirileri şu şekildedir:

Elazığ: 14.072 TL (%5,22)

14.072 TL (%5,22) Bayburt: 13.004 TL (%5,58)

13.004 TL (%5,58) Kastamonu: 15.580 TL (%5,73)

15.580 TL (%5,73) Trabzon: 19.340 TL (%5,94)

19.340 TL (%5,94) Erzurum: 16.937 TL (%5,96)

16.937 TL (%5,96) Isparta: 17.595 TL (%5,96)

17.595 TL (%5,96) Rize: 20.957 TL (%5,99)

20.957 TL (%5,99) Kırşehir: 15.272 TL (%6,05)

15.272 TL (%6,05) Gümüşhane: 16.449 TL (%6,07)

16.449 TL (%6,07) Çankırı: 17.278 TL (%6,08)

Büyükşehirlerin Durumu ve İstanbul

2025 yılında İstanbul'da ortalama yıllık kira getirisi %7,24 olarak hesaplandı. İstanbul, bu oranla en fazla getiri sunan ilk 10 il arasında yer almadı. İlk 10'da ise Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa, büyükşehir statüsündeki üç il olarak öne çıktı.

Konut Yatırımcısına Uyarılar

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yatırım amaçlı konutlarda yalnızca kira getirisine değil, aynı zamanda değer artışlarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bazı illerde kira getirisi düşük görünse de konutun fiyat artışı yüksek olabilir; benzer şekilde kira getirisi yüksek olan illerde fiyat artışları daha düşük seviyede kalabilir.

Kira Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Bir konutun satış fiyatının aylık kira tutarına bölünmesiyle yatırımın kaç ayda geri döneceği hesaplanır. Bu sürenin yıllık getiri için on iki aya bölünmesiyle mülkün yıllık brüt kira getirisi bulunur.



