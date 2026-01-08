Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

ABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır Çalışmıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dijital hizmet platformu Başkent Mobil'de yer alan "Acil Bildir" servisi aylardır devre dışı. iOS ve Android kullanıcılarının çok sayıda olumsuz geri bildirimine rağmen uygulamada herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 11:40, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 11:45
ABB'nin Başkent Mobil Uygulaması Aylardır Çalışmıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla hayata geçirdiği Başkent Mobil uygulaması, son aylarda ciddi teknik sorunlarla gündemde. Uygulama üzerinden daha önce trafik, altyapı ve günlük aksaklıkların bildirilebildiği "Acil Bildir" bölümünün yaklaşık üç aydır çalışmıyor. Kullanıcılar, yaşanan sorunlara rağmen belediyenin herhangi bir iyileştirme adımı atmamasına tepki gösteriyor.

Başkent Mobil iOS ve Android'de Kullanılamaz Hale Geldi

Başkent Mobil uygulaması hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde indirilebiliyor. Ancak uygulama mağazalarında yer alan kullanıcı yorumlarına göre, uzun süredir birçok temel fonksiyon çalışmıyor.

Kullanıcılar; profil oluşturma ve güncelleme hataları, ilçe seçiminin yapılamaması, bazı menülerin açılmaması ve "beklenmedik hata oluştu" uyarılarıyla karşılaştıklarını dile getiriyor. Özellikle "Acil Bildir" servisinin devre dışı kalması, uygulamanın en kritik işlevini tamamen işlevsiz hale getirmiş durumda.

"Acil Bildir" Kapalı, Vatandaşın Şikayet Kanalları Tıkalı

Başkent Mobil uygulaması, Ankaralıların kentte karşılaştıkları sorunları belediyeye doğrudan iletebildiği önemli bir dijital kanal olarak tanıtılmıştı. Trafik yoğunluğu, su kesintileri, altyapı arızaları ve benzeri aksaklıklar bu sistem üzerinden bildirilebiliyordu.

Ancak uygulamadaki "Acil Bildir" servisinin yaklaşık üç aydır çalışmaması nedeniyle, vatandaşların belediyeye anlık şikayet ve bildirim iletebileceği etkin bir dijital kanalın kalmadığı ifade ediliyor. Bu durum, özellikle son dönemde artan trafik ve su kesintileriyle birlikte daha fazla eleştiriye yol açtı.

Kullanıcı Yorumları Görmezden mi Geliniyor?

iOS App Store ve Google Play Store'da yer alan çok sayıda kullanıcı yorumu, uygulamanın uzun süredir sorunlu olduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcılar, yaptıkları geri bildirimlere rağmen herhangi bir güncelleme veya resmi açıklama yapılmamasını eleştiriyor.

Bazı kullanıcılar, ABB'nin artan trafik ve su kesintileri nedeniyle oluşan şikayetleri doğrudan almamak adına uygulamayı bilinçli şekilde güncellemediği iddiasını da gündeme getiriyor. Belediyeden bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

ABB TV Yayınları da Açılmıyor

Uygulama içinde yer alan ABB TV canlı yayın bölümünde de teknik sorunlar yaşandığı görülüyor. Kullanıcılar, canlı yayın alanında "Hata 153 - Video oynatıcı yapılandırma hatası" uyarısıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Bu durum, Başkent Mobil'in yalnızca şikayet değil, bilgilendirme işlevini de yerine getiremediği yönündeki eleştirileri artırıyor.

Dijital Belediyecilik Tartışması Büyüyor

Başkent Mobil'de yaşanan sorunlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dijital belediyecilik anlayışını da yeniden tartışmaya açtı. Vatandaşlar, uygulamanın güncellenmesini, çalışmayan servislerin acilen devreye alınmasını ve geri bildirimlere yanıt verilmesini talep ediyor.

Özellikle su kesintileri ve trafik sorunlarının yoğun olarak yaşandığı bir dönemde, şikayet kanallarının kapalı olması eleştirilerin odağında yer alıyor. ABB yönetiminin bu sorunlara nasıl bir çözüm getireceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

