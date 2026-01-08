Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
İdari Uygulamalar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira ceza

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çevre kirliliğine neden olunduğu gerekçesiyle 1 milyon 869 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 11:51, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 11:42
Yazdır
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöpleri düzenli depolama yerine vahşi (ayrıştırılmadan) depolama yaparak çevre kirliliğine neden olan Bursa Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 869 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'ndaki kötü koku ihbarı üzerine, Bakanlık Bursa İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı ve gelen atıkların ayrıştırılmadan depolandığı tespit edildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesine depolama alanına gelen atıkların "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı.

