Suriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı.

08 Ocak 2026 14:40
Suriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı

Mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor.

Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.

Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istemişti.

Halep'teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

