DSİ: ASKİ'ye tüm çözüm önerileri gecikmeden iletildi

Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DSİ: ASKİ'ye tüm çözüm önerileri gecikmeden iletildi

DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için alternatif su kaynaklarının belirlendiği ve ASKİ'ye sunulduğunu bildirerek, "DSİ, basında çıkan haberlerin aksine ASKİ'nin talebi üzerine gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamını bu kuruma iletmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 13:05, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 13:06
Yazdır
DSİ: ASKİ'ye tüm çözüm önerileri gecikmeden iletildi

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları olduğu belirtildi.

İçme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilmesinin, bu kanuna göre ASKİ'nin asli görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedir. Belediyelerin talebi üzerine DSİ, yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyelerin protokol imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum, belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak, yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çamlıdere Barajı ana iletim hattının yenilenmesi bu yıl tamamlanacak

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin talebiyle imzalanan protokol sonrasında, DSİ tarafından gecikmeye mahal verilmeden Çamlıdere Barajı'ndan gelen ana iletim hattında yenileme çalışmalarına 28 Mayıs 2025 tarihinde başlandığı anımsatılarak, bu çalışmada yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlandığı, sözleşmeye göre iş bitim tarihi 28 Mayıs 2027 olmasına rağmen projenin süresinde önce 2026'da tamamlanacağı bildirildi.

Ankara'da barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4,7

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının Çamlıdere, Kurtboğazı sistemi, Çubuk II ve Kesikköprü barajlarından karşılandığına dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın 7 Ocak itibarıyla içme suyu barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4,7'dir. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 22,7 olarak tespit edilmiştir. Barajların mevcut durumda bugün itibarıyla toplam aktif hacmi 69 milyon metreküptür. Ankara'da bu dönemde günlük 1 milyon 240 bin metreküp içme suyu ihtiyacı bulunmaktadır. Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dahil toplam su miktarı 294 milyon metreküptür. Bu durumda Ankara'nın sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur. Ancak barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ tarafından pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir."

Açıklamada, Ankara'nın içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 37 seviyesinde olduğuna işaret edilerek, "Bu oran ASKİ tarafından mevzuat sınırı olan yüzde 25'lere indirilmiş olsaydı, Ankara'nın 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalmış olacaktı. Kayıp-kaçağın düşürülmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ASKİ sorumluluğundadır." ifadesi kullanıldı.

DSİ tarafından alternatif su kaynakları belirlenerek ASKİ'ye sunuldu

Şehrin ilave içme suyu ihtiyacının karşılanması için Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) ilave 230 milyon metreküp su tahsisinin 6 Ekim 2025 tarihli toplantıda ASKİ tarafından talep edildiği belirtilen açıklamada, Kızılırmak Havzası'ndaki su bütçesi dikkate alınarak verilebilecek maksimum su miktarının belirlendiği ve Kesikköprü Barajı'ndan ilave 100 milyon metreküp içme suyu tahsisinin DSİ tarafından uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Ankara'nın içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına, işletmedeki Koyunbaba Barajı'ndan günlük 100 bin metreküp içme suyu tahsisi verilebileceğinin de ASKİ'ye iletildiğine işaret edilerek, "Ankara'nın içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için DSİ tarafından alternatif su kaynakları belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. DSİ, basında çıkan haberlerin aksine ASKİ'nin talebi üzerine gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamını bu kuruma iletmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Tüneli'ne ilişkin haberin DSİ internet sitesinden kaldırıldığı iddiasına da yanıt verilen açıklamada, haberin projenin hizmete alındığı 5 Temmuz 2021'de yapıldığı ve o günden beri DSİ'nin internet sitesinde yer aldığı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber