Ankara'dan 2025'te rekor ihracat

Ankara'dan 2025 yılında yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 17 milyar 485 milyon 656 bin dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 13:16, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 13:39
Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Türkiye'nin ihracatı, 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara çıktı.

Ankara'nın ihracatı da 2025'te 2024'e kıyasla yüzde 24,1 artarak 17 milyar 485 milyon 656 bin dolara ulaştı. Bu durum Ankara'nın ihracat tarihindeki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Başkentten 2024'te 14 milyar 89 milyon 324 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, Birleşik Krallık'ın geçen yıl en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeye 1 milyar 390 milyon 730 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 112 milyon 120 bin dolarla ABD, 1 milyar 112 milyon 99 bin dolarla Almanya, 1 milyar 71 milyon 569 bin dolarla Çin ve 983 milyon 922 bin dolarla Slovakya takip etti.

Ankara'nın otomotiv ihracatı tam gaz

Başkentten geçen yıl yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" 1 milyar 866 milyon 12 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 692 milyon 385 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 662 milyon 665 bin dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 515 milyon 982 bin dolarla "elektrik ve elektronik", 1 milyar 305 milyon 857 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, düşük baz etkisiyle yüzde 1045,2 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 37,2 ile "madencilik ürünleri", yüzde 36,4 ile "çimento cam seramik ve toprak ürünleri", yüzde 34 ile "süs bitkileri ve mamulleri" takip etti.

