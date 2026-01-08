Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak

Ankara Hakimevi'nde Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklarda Yargı Kararları Işığında Güncel Arabuluculuk Uygulamaları Semineri düzenlendi.

Seminere katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 2002'den bu yana büyük bir dönüşüm yaşadığını, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmelerin yeni suç tiplerini de doğurduğunu bildirdi.

ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Dönüşüm ve büyüyen nüfusla beraber, yargının iş yükünün de arttığını belirten Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önem kazandığını dile getirdi.

Alternatif çözüm yöntemlerinin 2013'te uygulanmaya başladığını anımsatan Tunç, bunun barışçıl bir yöntem olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, alternatif çözüm yöntemleriyle anlaşmazlıkların dostane şekilde daha kısa süre çözüme kavuştuğunu, bunun yargının iş yükünü de azalttığını ifade etti.

"YÜZDE 62 ORANINDA BİR BAŞARI SÖZ KONUSU"

Dava şartı arabuluculuğun kapsamının 2018'de genişletildiğini anımsatan Tunç, "İhtiyari ve zorunlu arabuluculukta 2013'ten itibaren 8 milyon 925 bin başvuru yapılmış, 5 milyon 307 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Yani yüzde 62 oranında bir başarı söz konusu." bilgisini verdi.

Yargıda reform iradesini sürdürdüklerini vurgulayan Tunç, 2025'te kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de bu yönde hedeflerin yer aldığını, bu hedeflerden birinin de arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısının güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

"BU KONUDA MEVZUAT DÜZENLEMELERİMİZ OLACAK"

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında daha önce yasalaşan yargı paketlerinin bulunduğunu anımsatan Tunç, şöyle devam etti:

Şimdi 12. Yargı Paketi ile çalışmalar söz konusu. Bu taslağı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Pakette hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Bu kapsamda da yargı süreçlerini daha da sadeleştirmeye, hızlandırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Özellikle arabuluculuk müessesesinin kurumsal yapısını güçlendirecek, denetim mekanizmalarını güçlendirecek, yeni fiziki standartların belirlenmesine yönelik çalışmalarımız var. Süreçleri anlaşmaya daha fazla katkı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmamız gerekiyor, bu konuda mevzuat düzenlemelerimiz olacak.

Bakan Tunç, aile arabuluculuğu sistemine yönelik de mevzuat düzenlemesi planladıklarını ancak bunun 12. Yargı Paketi'nde yer almayacağını ifade etti.

ARABULUCULUKLA İLGİLİ SAYISAL VERİLERİ PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Tunç, sulh hukuk mahkemelerinin görev alanına giren alanların arabuluculukla alakalı anlaşmazlık konuları olduğunu belirtti.

Hukuk davalarının yarısının sulh hukuk mahkemeleri dosyalarından oluştuğunu aktaran Tunç, bunların komşuluk ilişkileri, ortaklık, kira ve miras uyuşmazlıkları konularında olduğunu dile getirdi.

Arabuluculukla ilgili sayısal verileri paylaşan Tunç, şöyle devam etti:

Kirada 147 bin 360 dosya anlaşmayla sonuçlandı. Yani 3 kişiden 1'inin arabulucuda anlaştığını görüyoruz. Bu sayede 295 bin vatandaşımızın uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözdüğünü görüyoruz. Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı başvuruların 23 bin 306'sı anlaşmayla sonuçlanmış. Kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklı başvuruların da 4 bin 634'ü anlaşmayla sonuçlanmış. Kira anlaşma sayılarını da eklediğimiz zaman 175 bin 300 dosyada anlaşma sağlanmış.

12. YARGI PAKETİ İLE ATILACAK ADIMLARA DEĞİNDİ

Adalet Bakanı Tunç, 12. Yargı Paketi ile atılacak adımlarla yargılamayı hızlandırma ve yargılama süreçlerini sadeleştirme amacını taşıdıklarını bildirdi.

Arabuluculuk sistemini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler yapılacağını kaydeden Tunç, arabuluculara uygulanacak disiplin cezalarının açıkça düzenlenmesinin öngörüldüğünü, ortaklığın giderilmesi ve taşınmaz satışı konularında da düzenleme yapılacağını ifade etti.

Malvarlığıyla ilgili uyuşmazlıklarda kullanılan e-satış sisteminin kapsamını da genişletmeyi hedeflediklerini belirten Tunç, görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile bu kararlar sonrasında yapılacak işlemlere ilişkin de düzenlemelerin gündemde olduğunu aktardı.

Bakan Tunç, bonoda karekod düzenlenmesi, İcra ve İflas Kanunu'nda düzenleme, noter yardımcılığı müessesinin ihdas edilmesi ile noterlik evrakını elektronik ortamda güvenli ve doğrulanabilir şekilde mahkemelere iletilmesi adına da düzenlemeler yapılacağını kaydetti.



