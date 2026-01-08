Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Türkiye'de geçen yıl satılan elektrikli araç sayısı 2024'e göre yüzde 82,3 artışla 191 bin 960'a ulaşırken, pazar payı yüzde 17,7 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 14:23, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 14:24
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine derlediği bilgilere göre, otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 509 bin 217 benzinli otomobil, 295 bin 378 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 80 bin 346, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 595 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)

Benzin ve dizel otomobil satışlarında düşüş sürüyor

2025'in ocak-aralık döneminde benzinli otomobil satışlarında yüzde 13,9, dizellerde ise yüzde 16,3 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otogazlı otomobil satışları yüzde 27,6, hibrit otomobil satışları yüzde 62,7 ve tam elektrikli otomobil satışları yüzde 90,8 arttı.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18'e yaklaştı

Benzinli otomobillerin satışlarda 2024'ün ocak-aralık döneminde yüzde 60,3 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 47'ye geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 9,8'den yüzde 7,4'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7 oldu.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 10,1'den yüzde 17,5'e, hibritlerde yüzde 18,5'ten yüzde 27,2'ye yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 44,9'unu oluşturduğu, toplam satışlarının 487 bin 338'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Söz konusu dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 47 bin 969'luk satışa ulaşarak yüzde 4,4 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 383,5 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ise toplam 25 bin 203 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin aralık ayındaki pazar payı yüzde 17,2 olarak hesaplandı. Aynı ayda 43 bin 386 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti.

