THY, Türkiye'nin hava altyapısını güçlendiriyor: 100 milyar TL yatırım hamlesi

THY, bugün düzenlenen törenle 100 milyar TL değerindeki yeni yatırım hamlesinin temellerini attı.

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve küresel rekabet gücünü ileri taşıyacak kapsamlı bir yatırım hamlesini hayata geçirdi.

Bayrak taşıyıcının 2033 vizyonu doğrultusunda şekillenen bu stratejik adım kapsamında, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL'yi aşan sekiz yeni tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

TÜRK HAVACILIĞIN ÖNDE GELEN İSİMLERİ YER ALDI

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törene; Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ile Türk havacılığının önde gelen isimleri katıldı.

PROF. DR. AHMET BOLAT: 144 MİLYAR DOLAR DEĞERE ULAŞACAK GÜÇLÜ BİR HAVACILIK EKOSİSTEMİ İNŞA EDİYORUZYeni yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şu ifadeleri kullandı:

2033 hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca filomuzu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştiriyoruz. Kargo operasyonlarımızdan teknik bakım kapasitemize, ikram merkezlerimizden entegre operasyon çözümlerine uzanan ve 100 milyar TL'yi aşan bu yatırım hamlesi, küresel rekabet gücümüzü pekiştirirken Türkiye'yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. 2026 yılında 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımlar, tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır. Bu adımlarla sadece tesisler değil, ülkemiz ekonomisi ve havacılığının geleceği için güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Bugün şirketimizin ülkemiz ekonomisine olan katkısı 65 milyar dolarken, 2033'te hedeflediğimiz zirveye ulaştığımızda bu rakam 144 milyar dolara ulaşacak.

KARGO, TEKNİK BAKIM VE İKRAMDA KÜRESEL LİDERLİK

Yeni yatırımlar kapsamında Türk Hava Yolları;

Yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak altyapısıyla dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olan ve 2027-2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması planlanan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesini,

Günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek kapasitede, dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olarak konumlanan ve 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi öngörülen Türk Hava Yolları Ana İkram Binası'nı,

Avrupa'nın en büyük yeni nesil geniş gövde uçak motor bakım merkezlerinden biri olarak 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Motor Bakım Merkezi'ni hayata geçiriyor.

Ayrıca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bünyesinde inşa edilecek ve 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan İlave Uçak Bakım Hangarları ile 12 uçaklık eş zamanlı bakım kapasitesi oluşturularak şirketin mevcut bakım kabiliyeti ortalama yüzde 20 oranında artırılıyor.

Lojistik ve dijital dönüşüm vizyonunun önemli adımlarından biri olan ve 2026 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan E-Ticaret Kompleksi, "kapıdan kapıya entegre kargo çözümleri" sunan yeni nesil operasyon modeliyle Widect Türk Hava Yolları'nın küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendiriyor.

Operasyonel sürekliliğin dijital omurgasını oluşturacak, 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Veri Merkezi, yüksek güvenlikli altyapısı ve ileri seviye veri yönetim kabiliyetiyle şirketin teknoloji kapasitesini yeni bir ölçeğe taşırken; geleceğin pilot ve uçuş ekiplerini yetiştirecek Uçuş Eğitim Merkezi (Faz-1) 2026-2027 döneminde devreye alınmasıyla, insan kaynağı yatırımlarının merkezinde konumlanarak Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli büyüme stratejisini destekliyor.

Genişleyen operasyon hacmine paralel olarak planlanan Türk Hava Yolları Ekip Terminali İlave Binası ise 2026 yılı içinde tamamlanarak, yer hizmetleri, bakım ve uçuş operasyonları arasında kesintisiz lojistik akış sağlayan bütünleyici bir altyapı unsuru olarak yatırımlar arasında yer alıyor.

Bu yatırımlar, Türk Hava Yolları'nın 100. yılını kutlayacağı 2033 hedefleri doğrultusunda, dünyanın en büyük beş filosundan biri olma vizyonunu desteklerken; faaliyet kapasitesini, teknik altyapısını ve dijital yetkinliklerini ileriye taşıyan entegre bir büyüme modelinin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda küresel operasyonları destekleyen stratejik bir havacılık ekosisteminin omurgası niteliği taşıyor.



