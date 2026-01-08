GTA 6 çıkış tarihi tehlikede mi?

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
GTA 6 çıkış tarihi tehlikede mi?

GTA 6'nın geliştirme sürecinde kritik aşamalar henüz tamamlanmadı. Rockstar Games, Cyberpunk 2077 gibi bir fiyasko yaşamak istemiyor ve gerekirse oyunu tekrar erteleyebilir. Ancak olası bir gecikmenin çok ileri bir tarihe sarkmayacağı belirtiliyor. Yatırımcılar ve oyuncular nefesini tuttu, gözler Rockstar'da!

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 16:06, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 17:24
Bloomberg yazarı Jason Schreier, bu hafta katıldığı bir podcast yayınında GTA 6 ile ilgili son bilgileri paylaştı. Schreier'ın aktardıklarına göre, oyunun geliştirme sürecinde bazı kritik aşamalar henüz tamamlanmış değil ve bu durum yeni bir erteleme ihtimalini gündeme getiriyor.

Schreier, GTA 6'nın hikaye modunun hala son halini almadığını belirtti. Yaratıcı ekibin bazı görevler ve sahneler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Schreier, oyunun genel kurgusunun henüz netleşmediğini söyledi. Bu tablo, Rockstar Games'in projeyi son düzlüğe soktuğu yönündeki beklentilerle örtüşmüyor.

Rockstar Games, Cyberpunk 2077 gibi yapmayacak

Gazeteciye göre Rockstar Games, beklentinin bu denli yüksek olduğu bir oyunu eksik ya da sorunlu bir şekilde piyasaya sürmek istemiyor. Schreier, stüdyonun Cyberpunk 2077 örneğinde olduğu gibi sorunlu bir çıkış yapıp sonradan toparlama yolunu tercih etmeyeceğini vurguladı. Bu nedenle Rockstar'ın gerekirse oyunu yeniden ertelemeyi göze alabileceği ifade ediliyor.

Ertelenirse de ileri bir zamana olmaz

Öte yandan Schreier, olası bir gecikmenin kesinleşmiş bir karar olmadığını da belirtti. Gazeteci, daha önce duyurulan 19 Kasım 2026 tarihine, geçmiş açıklanan takvimlere kıyasla daha fazla güven duyduğunu söyledi. Ancak bir erteleme yaşanması durumunda, çıkış tarihinin çok ileri bir zamana atılmasının da beklenmediği ifade edildi.

Schreier'a göre Rockstar Games, mecbur kalmadığı sürece GTA 6'nın Mart 2027 sonrasına sarkmasını istemiyor. Bu tarihin aşılması, oyunun bir sonraki mali yıla kalması anlamına geliyor ve bu durumun yatırımcılar açısından olumsuz karşılanabileceği belirtiliyor.


