Kayseri'de kaza: 5'i öğretmen 6 yaralı!
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşanan trafik kazasında, Palas Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli 5 kadın öğretmen ve bir sürücü yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 16:26, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 16:27
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i kadın öğretmen 6 kişi yaralandı.
Sarıoğlan Palas Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmenlerin yer aldığı Zehra Gümüş idaresindeki 38 NC 912 plakalı otomobil, Palas Mahallesi Kayseri 3. Cadde'de Furkan Burak yönetimindeki 06 JA 096 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 öğretmen ile Furkan Burak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.