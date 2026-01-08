Çorum'da FETÖ operasyonu: 10 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kentteki kamu ve özel kuruluşlarda görev yapan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen ve haklarında daha önce işlem yapılmayan 10 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

