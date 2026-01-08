En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Çorum'da FETÖ operasyonu: 10 zanlıdan 1'i tutuklandı

Çorum'daki FETÖ operasyonunda kamu ve özel sektörde çalışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Dijital materyallere el konuldu, bir kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 16:46, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 16:48
Çorum'da FETÖ operasyonu: 10 zanlıdan 1'i tutuklandı

Çorum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen ve haklarında daha önce işlem yapılmayan 10 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kentteki kamu ve özel kuruluşlarda görev yapan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru M.B. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

