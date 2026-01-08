Gebze Belediyesi'nden Atatürk heykelinin sökülmesine ilişkin açıklama

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gebze Belediyesi'nden Atatürk heykelinin sökülmesine ilişkin açıklama

Gebze'de Atatürk heykelinin gece sökülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Belediye, taşınmanın geçici olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 17:26, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 17:28
Yazdır
Gebze Belediyesi'nden Atatürk heykelinin sökülmesine ilişkin açıklama

Gebze Belediyesi'nin gece Atatürk heykelini söktüğü görüntülerin gündem olması ve tepkiler gelmesi ardından açıklama yapıldı.

Metro çalışmaları nedeniyle heykelin geçici olarak taşındığı belirtilen açıklamada; " Bu taşıma işlemi geçici nitelikte olup Atatürk Anıtı herhangi bir yere değil, geçici süreyle yeni kaymakamlık binasının tören alanına nakledilecektir. Bunun temel sebebi; bu alanın resmi törenlerin icrasına uygun olmasıdır. Bu tercih, tamamen kamusal düzen ve devlet geleneğine uygunluk çerçevesinde yapılmıştır. Önemle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, söz konusu proje tamamlandığında Atatürk Anıtı mevcut yerine yeniden taşınacaktır" denildi.

Gebze Belediyesi'nin Atatürk heykelini söktüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, heykelin sökülmesine tepki gösterdi.

Belediye konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada heykelin geçici olarak taşındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde yazılı ve sosyal mecralarda yer alan Atatürk Anıtı'nın taşınmasına ilişkin haberlere yönelik kamuoyunu aydınlatacak basın açıklaması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu Atatürk Anıtı; metro çalışmaları başlamadan önce Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan yer altı çarşısı projesinin bulunduğu alanda yer almakta olup metro inşaat süreci başladıktan sonra da aynı şekilde proje alanı içerisinde kalmaktadır.
Gelinen aşamada teknik zorunluluklar nedeniyle Atatürk Anıtı'nın geçici olarak taşınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu taşıma işlemi geçici nitelikte olup Atatürk Anıtı herhangi bir yere değil, geçici süreyle yeni kaymakamlık binasının tören alanına nakledilecektir. Bunun temel sebebi; bu alanın resmi törenlerin icrasına uygun olmasıdır. Bu tercih, tamamen kamusal düzen ve devlet geleneğine uygunluk çerçevesinde yapılmıştır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletimizin ortak değeridir. Atatürk Anıtı'na yönelik alınan tüm kararlar; saygı, hassasiyet ve hukuki sorumluluk bilinciyle şekillenmektedir. Önemle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, söz konusu proje tamamlandığında Atatürk Anıtı mevcut yerine yeniden taşınacaktır."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber