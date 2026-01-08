Saç ekimi sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti

Trabzon'da özel bir klinikte saç ekimi sırasında fenalaşan Temel Altuntaş (47) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem sırasında fenalaştı. Çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Temel Altuntaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Altuntaş'ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)



