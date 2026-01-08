Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına yönelik 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ilişkin sınav yapısı ve uygulama esasları güncellendi.

Buna göre, Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da toplam 80 soru sorulacak. AGS'nin sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile aynı gün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adaylar; sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

ÖABT'de Soru Yapısı Korundu, Özel Eğitim Alanı Eklendi

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) soru sayısı 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.

Sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği alanlarında ise ÖABT'de 30'u alan bilgisi, 20'si alan eğitimi olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

ÖABT sınav süresi 2025 yılında olduğu gibi ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya/kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/İmam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dil alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça) Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS'de "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" Başlığının Kapsamı Genişletildi

Buna göre Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı; eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.



