Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
1 ilde eğitime bir gün ara verildi
1 ilde eğitime bir gün ara verildi
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 AGS ve ÖABT sınavlarının yapısını güncellediğini açıkladı. Bakanlık, Sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği alanlarında ÖABT'de 30'u alan bilgisi, 20'si alan eğitimi olmak üzere toplam 50 soru sorulacağını aktardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 18:14, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 18:18
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına yönelik 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ilişkin sınav yapısı ve uygulama esasları güncellendi.

Buna göre, Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da toplam 80 soru sorulacak. AGS'nin sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile aynı gün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adaylar; sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

ÖABT'de Soru Yapısı Korundu, Özel Eğitim Alanı Eklendi

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) soru sayısı 2025 yılında olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.

Sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği alanlarında ise ÖABT'de 30'u alan bilgisi, 20'si alan eğitimi olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

ÖABT sınav süresi 2025 yılında olduğu gibi ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya/kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/İmam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dil alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça) Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS'de "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" Başlığının Kapsamı Genişletildi

Buna göre Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı; eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber