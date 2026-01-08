Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, Halep'te yaşanan gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çaldığı iddialarını yalanladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir." Denildi.

