Bakan Yumaklı: 'Algıyı değil, suyu yönetin'

Ankara'da yaşanan su kesintileriyle ilgili Bakan Yumaklı; "Algıyı değil, suyu yönetin. Son günlerde Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Şunun altını açık ve net şekilde çiziyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir " dedi.

Haber Giriş : 08 Ocak 2026 21:30, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 21:33
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Algıyı değil, suyu yönetin. Son günlerde Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Şunun altını açık ve net şekilde çiziyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir. Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" dedi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,

"Algıyı değil, suyu yönetin. Son günlerde Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Şunun altını açık ve net şekilde çiziyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir. Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Yıllardır yenilenmeyen altyapılar, göz ardı edilen yatırımlar ve yüksek su kayıp-kaçak oranları ortadayken, konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir"

ifadelerini kullandı.

Su yönetimi bahane üreterek değil planlama ve zamanında yatırım yapma işi olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı,

"Su yönetimi, bahane üretme değil; planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir. Devletimizin köklü kurumu DSİ, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur. Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz"

dedi.


