MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Batman'da gaz sızıntısı faciası: Bir kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde ocaktan sızan gaz, yaşlı çifti zehirledi. Zeynep Atmaca yaşamını yitirirken, eşi Ahmet Atmaca'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Haber Giriş : 08 Ocak 2026 22:39, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 22:43
Batman'da gaz sızıntısı faciası: Bir kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde yemek yaptıkları ocaktan sızan gazdan zehirlenen Zeynep Atmaca (87) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Atmaca'nın (82) ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, 6 Ocak'ta akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde meydana geldi. Zeynep ve Ahmet Atmaca'dan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin evde yemek yapmak için kullanılan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Yapılan kontrolden Zeynep Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Atmaca ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Atmaca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


