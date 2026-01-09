9 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

9 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

9 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 00:01, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 00:02
Yazdır
9 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12. Necip Fazıl Ödülleri törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile toplantıya katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailede 'Kadıncık Ana' İzleri Paneli"ne, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışına iştirak edecek.

(Nevşehir/14.30/16.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak, Susurluk Devlet Hastanesi açılışına katılacak.

(Balıkesir/09.30/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak, Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Projeleri Açılış ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Kütahya/11.00/12.30/13.50/14.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı" düzenlenecek.

(Ankara)

2- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.

(Şam)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla düzenlenecek basın toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK maçlarıyla başlayacak.

(Van/14.30/Diyarbakır/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/22.30)

4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarı final maçlarıyla başlayacak. Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut müsabakaları oynanacak.

(Denizli/17.00/20.30)

5- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 sezonu ulusal şampiyona ve kupalarında dereceye giren sporcu ile takımların ödüllerine kavuşacağı TOSFED 2025 Gala Gecesi, Zorlu PSM'de düzenlenecek.

(İstanbul/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber