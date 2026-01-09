MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi

Yeni Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 9 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarına yapılacak atamalar ile kadrolu öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanacaklar ile bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Milli Eğitim Akademisini,

b) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını,

c) Alan değişikliği: Kadrolu öğretmenlerin, Bakanlık tarafından belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini,

ç) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

d) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

e) BİLSEM: Bilim ve Sanat Merkezlerini,

f) Ders yılı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,

g) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan Bakanlığa bağlı resmi kurumları,

ğ) Eğitim öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

h) Hazırlık eğitimi: Akademi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık amaçlı eğitimi,

ı) Hizmet alanı: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında her derece ve türdeki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,

i) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren ve EK-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde oluşturulan bölgeleri,

j) Hizmet puanı: Kadrolu öğretmen ve yöneticilere; görev yerlerinin coğrafi durumu, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, görev yaptığı eğitim kurumunun özellikleri, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması hususları göz önünde bulundurularak verilen puanı,

k) İkinci görev: 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesi ve 7528 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre yapılan yönetici görevlendirmesini,

l) İlçe grubu: Coğrafi özellikler ve ulaşım imkanları dikkate alınarak oluşturulan ve EK-2 İlçe Grupları Çizelgesinde yer alan ilçe gruplarını,

m) Kadrolu öğretmen: Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında öğretmen kadrolarında görev yapanları,

n) Norm kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

o) Nöbetçi belletici öğretmen: Gece dahil görev yapan belletici öğretmeni,

ö) Öğretmen: Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanları,

p) Öğretmen ihtiyacı: Alan bazında öğretmen norm kadro sayısının mevcut öğretmen sayısından fazla olma durumunu,

r) Özel öğretim kurumları: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü eğitim kurumunu,

s) Sağlık kurulu raporu: Sağlık Bakanlığı mevzuatıyla yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının sağlık kurulu tarafından, ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenen raporu,

ş) Sözleşmeli öğretmen: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen öğretmenleri,

t) Uzman öğretici: Özel öğretim kurumlarında bağımsız olarak ders veren personeli,

u) Yer değiştirme: Kadrolu öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılan atamayı,

ü) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

v) Yönetici: Öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile Akademiye bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

y) Zorunlu çalışma yükümlülüğü: Kadrolu öğretmenlerin, üçüncü hizmet bölgesinin tüm alanları ile birinci ve ikinci hizmet bölgelerinin 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı hizmet alanlarında bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde zorunlu olarak çalışmalarını,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Öğretmenlerin Ülke genelinde dengeli dağılımını sağlamak esastır.

b) Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır.

c) Yer değiştirme dönemlerinde elektronik ortamda yapılan atamalar eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı ve kadrolu öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

ç) Yer değiştirme dönemi dışında yapılan sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmelerde öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak mazeretin giderilmesi esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadrolu Öğretmen Atamaları

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanmaları

MADDE 5- (1) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremezler.

Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama

MADDE 6- (1) Bakanlık kadrolarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda ilgili mevzuatına göre adaylıkları kaldırılmış olanlar ile hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapmış olanlardan;

a) Devlet memurluğundan ayrılanlar, ilgili atama kararnamelerinde belirtilen alana kadrolu öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanlar, ilgili atama kararnamelerinde belirtilen alana kadrolu öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama,

kapsamında başvuruda bulunabilir.

(2) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek atamalar, Bakanlığa tahsis edilen atama izniyle sınırlı olmak kaydıyla; öğretmenlik mesleğinde geçen hizmet süresi fazla olandan başlamak üzere ve başvuruda belirtilen tercihler de dikkate alınarak alanında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumuna yapılır. Hizmet süresinin eşitliği halinde diğer ünvanlarda Devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır. Eşitliğin devam etmesi halinde atama, bilgisayar kurası yoluyla belirlenir.

Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama şartları

MADDE 7- (1) Öğretmen kadrolarına 6 ncı madde kapsamında atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahküm olmamak,

ç) Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya 7528 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre öğretmenliği sona erdirilmemiş olmak,

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlık tarafından belirlenen yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olmak,

f) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

şartları aranır.

(2) Öğretmen kadrolarına atanacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Tebligat ve göreve başlatma işlemleri

MADDE 8- (1) Ataması yapılanlara, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır.

(2) Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanmaları kapsamında ataması yapılanlar tebliğ tarihini izleyen tarihte, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında ataması yapılanlar ise 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde öngörülen süreler içinde göreve başlamak zorundadır.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

(4) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında ataması yapılanlar, göreve başlamak üzere atandıkları eğitim kurumunun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanlardan kimlik, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı, sağlık kurulu raporu, askerlik durum belgesi istenir. Belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar göreve başlatılır. Bilgi ve belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanlar ile bilgi ve belgelerinde atamaya engel hali olduğu tespit edilenler göreve başlatılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçimi

Duyuru ve başvuru

MADDE 9- (1) Atama yapılacak alanlar, kontenjan sayıları, başvuru süresi, başvuru yeri, itiraz usulleri ile başvuruya ilişkin diğer hususlar; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak duyuruda belirtilir.

(2) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık öğretmen kadro/pozisyonlarında en az 3 yıl görev yapmış olanlar kadrolarının bulunduğu ilde yer alan BİLSEM'e alanında öğretmen olarak atanmak için başvuruda bulunabilir.

(3) Başvurular elektronik ortamda alınır.

İl öğretmen değerlendirme komisyonu ve görevleri

MADDE 10- (1) İl öğretmen değerlendirme komisyonu, il milli eğitim müdürü veya belirleyeceği il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, personel hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, BİLSEM ile rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri arasından seçilen birer üyeden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerinin personel hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(4) Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) BİLSEM'e öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularını EK-3 BİLSEM Öğretmen Seçme Süreci Değerlendirme Kriterleri Formuna göre değerlendirmek ve ilan edilmesini sağlamak.

b) Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak.

Sözlü sınav komisyonu ve görevleri

MADDE 11- (1) Sözlü sınav komisyonu; Bakan tarafından belirlenecek daire başkanı başkanlığında, sınavın yapılacağı ilin personel hizmetlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınavın yapıldığı ilin il milli eğitim müdürlüklerinin personel hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(3) Sözlü sınav komisyonu; sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmenleri, EK-4 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre değerlendirmekle görevlidir.

Sözlü sınav

MADDE 12- (1) Sözlü sınav tek bir il için yapılabileceği gibi birden fazla ilin bir araya getirilmesi ile oluşan bölge düzeyinde de yapılabilir. Bu durumda komisyon üyeleri, 11 inci maddede belirlenen usule göre komisyonun toplanacağı ilden seçilir.

(2) Değerlendirme sonucu aldıkları puana göre öğretmenler alanlar itibarıyla sıralanır ve en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(3) Sözlü sınav puanları Bakanlık tarafından ilan edilir.

(4) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılır.

Atamaya esas puan ve tercih başvurusu

MADDE 13- (1) Değerlendirme puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 40'ının toplanması sonucu atamaya esas puan oluşur. Atamaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler tercih başvurusu yapmaya hak kazanır.

(2) Tercih başvurusu yapmaya hak kazanan öğretmenler Bakanlık tarafından duyurulur.

(3) Sözlü sınava katılmayan veya sözlü sınavda başarılı olamayan öğretmenler tercih başvurusunda bulunamaz.

Tercih ve atama

MADDE 14- (1) Atama işlemleri atamaya esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Atamaya esas puanın eşitliği halinde, EK-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Süreci Değerlendirme Kriterleri Formu kapsamında değerlendirme puanı fazla olan adaya öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenir. Atama sonuçları Bakanlık tarafından elektronik ortamda ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Spor Ortaokulları/Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları/Ortaokullarının Müzik Öğretmenleri Seçimi

Duyuru ve başvuru

MADDE 15- (1) Atama yapılacak alanlar, kontenjan sayıları, başvuru süresi, başvuru şekli ve yeri, değerlendirme ve uygulama sınavına ilişkin usul ve esaslar, itiraz usulleri ile başvuruya ilişkin diğer hususlar başvuru tarihinden en az 10 gün önce valiliklerce duyurulur. Başvuru ve atamalara ilişkin iş ve işlemler, eylül ayı içerisinde tamamlanır.

(2) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık öğretmen kadro/pozisyonlarında en az 3 yıl görev yapmış olanlar başvuruda bulunabilir.

Değerlendirme ve uygulama sınav komisyonu ve görevleri

MADDE 16- (1) Değerlendirme ve uygulama sınav komisyonu, beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar alanlarından her biri için ayrı ayrı kurulur. Komisyonlar, il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında; il milli eğitim müdürünce belirlenen il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bir şube müdürü, alanı beden eğitimi, müzik veya görsel sanatlar olan eğitim kurumu müdürü ya da kadrolu öğretmen olmak üzere iki üye ve okulun bulunduğu ildeki yükseköğretim kurumlarında ilgili bölümlerde görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yükseköğretim kurumlarından ilgili bölümlerde görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin komisyonda bulunamaması halinde, alanı beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar olan eğitim kurumu müdürü/kadrolu öğretmen komisyonda görevlendirilir. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Gerek görülmesi halinde illerde aynı usulle birden fazla değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu kurulabilir.

(3) Değerlendirme ve uygulama sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerinin personel hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(4) Değerlendirme ve uygulama sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Başvuruda bulunan adayların başvurularının EK-5'te yer alan Değerlendirme Formu kapsamında değerlendirmesini yapmak ve sonuçların ilanını sağlamak.

b) Uygulama sınavını yaparak sonuçların ilanını sağlamak.

c) Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına göre atamaya esas puanların belirlenmesini ve ilanını sağlamak.

Değerlendirme ile uygulama sınavı

MADDE 17- (1) Başvuruda bulunan adaylar, EK-5'te yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanır ve en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınır.

(2) Tematik spor liselerinin tematik alanına başvuru yapanlar arasından tematik alana uygun, antrenörlük, hakemlik veya en az 2 yıl sporcu lisans belgelerinden herhangi birine sahip olanlara birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede öncelik verilir.

(3) Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunca beden eğitimi alanı için EK-6/A, görsel sanatlar alanı için EK-6/B ve müzik alanı için EK-6/C formuna göre değerlendirilir. Komisyon üyelerinin değerlendirme sonucu EK-6'da yer alan Uygulama Sınavı Formuna işlenir. Uygulama sınavından 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Atama

MADDE 18- (1) Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları, EK-5'te yer alan değerlendirme puanının yüzde 30'u ile EK-6'da yer alan uygulama sınavı puanının yüzde 70'i alınarak belirlenir.

(2) Uygulama sınavında başarılı olup başvuruda bulunan adayların atamaları, tercihleri dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak valiliklerce yapılır.

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla EK-5'te yer alan değerlendirme puanı, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Atama sonuçları valilikler tarafından ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları

Hizmet bölgeleri

MADDE 19- (1) Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.

Hizmet alanları

MADDE 20- (1) Eğitim kurumunun; coğrafi konumu, sosyal imkanları ile fiziki ve teknik olanakları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda benzerlik gösteren eğitim kurumları elektronik ortamda gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılır.

(2) Eğitim kurumunun hizmet alanları her yıl aralık ayında Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(3) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Tebliğler Dergisinde yayımlanan çizelgede yer almayan eğitim kurumlarının hizmet alanları, ilgili genel müdürlüğün bildirmesi üzerine o eğitim kurumuna en yakın mesafedeki eğitim kurumu emsal alınarak Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(4) Üçüncü hizmet bölgesinde yer alan eğitim kurumlarının tamamı ile diğer hizmet bölgelerinde yer alan eğitim kurumlarından 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındadır.

Hizmet puanları

MADDE 21- (1) Bir günlük çalışma karşılığında olmak üzere, öğretmenlerden;

a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,028,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,031,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,033,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,046,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,053,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,060,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,033,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,036,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,039,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,060,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,066,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,073,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,039,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,044,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,049,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,073,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,086,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 0,099,

hizmet puanı verilir.

(2) Nöbetçi belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere; yatılı bölge ortaokulları, yatılı bölge imam-hatip ortaokulları ile özel eğitim okullarının pansiyonlarında yaptıkları her bir görev için 0,2 hizmet puanı, diğer eğitim kurumlarının pansiyonlarında yaptıkları her bir görev için 0,1 hizmet puanı verilir.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin ilgili mevzuat ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(4) Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında yürütülen destekleme eğitimleri ile telafi eğitimlerinde fiilen ders okutan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda birden fazla eğitimde görev almış olsalar dahi yalnızca bir eğitim esas alınmak üzere görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(5) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında ya da Bakanlık tarafından onaylanan/duyurulan havacılık, uzay ve teknoloji yarışmalarında yer alan öğrencilere fiilen çalışma yaptıran öğretmenlerden;

a) 1 inci, 2 nci veya 3 üncü hizmet alanında görev yapanlara ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

b) 4 üncü, 5 inci veya 6 ncı hizmet alanında görev yapanlara ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 40, ikinci derece için 30, üçüncü derece veya mansiyon için 20 hizmet puanı verilir.

(6) Öğretmenlere beşinci fıkra kapsamında öngörülen hizmet puanlarından yalnızca bir defa durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.

(7) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere; ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

(8) Eğitim ve öğretim programı kapsamında sayısı bir takvim yılı içinde 10'u geçmeyecek şekilde ve İçerik Geliştirme ve Yönetim Sistemi üzerinden süreçlerini yürüteceği Eğitim Bilişim Ağında yayımlanan e-içerikleri için; senaryosu onaylanıp e-içeriğe dönüşen öğretmene 0,2 hizmet puanı, onaylı senaryo doğrultusunda e-içeriği üreten öğretmene 0,3 hizmet puanı verilir. Bakanlık merkez veya taşra teşkilatına e-içerik üretmek için görevlendirilen öğretmenlere bu fıkra kapsamında hizmet puanı verilmez.

(9) İl zümre başkanlığı yapan öğretmenlere il zümre başkanlığı yaptığı her yıl için 1, toplamda ise en fazla 4 hizmet puanı verilir.

(10) Beşinci ve sekizinci fıkra kapsamında öngörülen hizmet puanları ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine verilir.

(11) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süresince hak etmiş oldukları hizmet puanları kadroya atanmaları halinde hesaplanır.

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler

MADDE 22- (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında;

a) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlikte ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında Devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen ve uzman öğretici olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

değerlendirilir.

(2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen kadrolu öğretmenlerin bu süreleri birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen kadrolu öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev yaptıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen kadrolu öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dahil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(3) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen kadrolu öğretmenlerin bu geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin 1 inci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(4) Askerlik dahil olmak üzere yurt dışında resmi görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin 1 inci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(5) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(6) 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

(7) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

MADDE 23- (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 16/6/2023 tarihinden sonra göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olup;

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 1 inci ve 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 3 üncü ve 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 5 inci ve 6 ıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

çalışmakla yükümlüdürler. Bu sürelere, sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen süreler dahil edilir.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, birinci fıkrada yer alan hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 24- (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü kadrolu öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla birinci ve ikinci hizmet bölgesinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 4 yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar. Dört yıllık sürenin hesabına sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen süreler dahil edilir.

(2) Atamalar, yapılacak duyuru üzerine tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlık tarafından resen yapılır.

(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü kadrolu öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlık tarafından belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere ilk yer değiştirme döneminde, ikinci fıkrada öngörülen usulle atanır.

(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte olan kadrolu öğretmenler il içinde ya da iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumlarına isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi kadrolu öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan kadrolu öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere birinci fıkrada yer alan hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına ikinci fıkrada yer alan usulle atanır.

(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen kadrolu öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere ilk yer değiştirme döneminde ikinci fıkrada öngörülen usulle atanır.

(8) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen kadrolu öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulur. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında geçirilen süreler yeni görev yerlerindeki çalışılması gereken sürenin hesabında dikkate alınır. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptıkları hizmet alanından daha az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına atanan kadrolu öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü 1 yıldan daha az kalanlar, atandıkları hizmet alanında 1 yıl görev yaptıktan sonra zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar

MADDE 25- (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 16/6/2023 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle; şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, kadrolu öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az yüzde 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren kadrolu öğretmenler,

muaf tutulur.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle birinci ve ikinci hizmet bölgelerinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler

MADDE 26- (1) Birinci ve ikinci hizmet bölgelerinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan kadrolu öğretmenlerden;

a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin,

b) Eşi aday memur olanların,

c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların,

ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların bir defaya mahsus olmak üzere,

d) Alanlarında öğretmen ihtiyacı olmaması sebebiyle atanamayanların,

e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin,

bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler

MADDE 27- (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi kadrolu öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bu sürelere;

a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen hizmet süreleri,

b) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken bu eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamından çıkarılmasından sonra da görev yapmaya devam eden öğretmenlerin bu eğitim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı,

ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile aynı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

d) Görevden uzaklaştırılan kadrolu öğretmenlerin görevden uzakta kaldığı sürelerin tamamı,

e) Eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

dahil edilir.

(2) Eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca öğretmene vekaleten yaptırılması halinde bu sürelerin; öğretmenlikte geçen kısmı görevin yapıldığı hizmet alanında, öğretmenlik dışında geçen kısmı ise görevin geçirildiği hizmet bölgesinin 1 inci hizmet alanında geçmiş sayılır.

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi

MADDE 28- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda toplamda en fazla 12 yıl görev yapabilir.

(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam 12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır.

(3) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

(4) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

(5) Bu madde kapsamında yer değiştirecek öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate alınır.

(6) 12 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilir.

(7) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 12 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır.

(8) Spor liselerinin/ortaokullarının beden eğitimi öğretmenliğine, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar öğretmenliklerine, müzik ilkokullarının/ortaokullarının müzik öğretmenliğine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanlardan aynı eğitim kurumunda 12 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumları ile sınırlı olarak yapılır.

(9) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 12 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla dördüncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.

(10) Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

(11) Bu madde kapsamında yer alan resen atama hükümleri;

a) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

b) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından tam bağımlı olduğunu engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğretmenler,

c) Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,

için uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mazerete ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Mazeret durumuna bağlı yer değiştirmeler

MADDE 29- (1) Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeler yarıyıl ve yaz tatilleri dışında da yer değiştirme takvimine bağlı olmaksızın sadece öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yapılır.

(2) Kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 7528 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak;

a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de kadrolu öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri halinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan il/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.

b) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla kadrolu öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az 1 yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan kadrolu öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen kadrolu öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

(3) Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için Bakanlık tarafından yarıyıl ve yaz tatillerinde duyuru yapılır ve başvurular elektronik ortamda alınır. Başvuru şartları, başvurunun şekli ve diğer hususlar duyuruda belirtilir.

(4) Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan mazerete bağlı yer değişikliklerinde, başvurusu onaylananların ataması ilan edilen kontenjan dahilinde tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

(5) Mazeretin bulunduğu ilçe ile görev yapılan ilçe aynı ilçe grubunda ise mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunulamaz.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 30- (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda o yerde görev yapmasında sakınca görülen kadrolu öğretmenlerden;

a) Görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları, bulunduğu eğitim kurumunun hizmet alanına göre aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarından birine, bunun mümkün olmaması halinde, öncelikle alt hizmet alanı olmak üzere diğer hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarından birine,

b) Görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından birine,

yapılır.

(2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ile, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan 3 yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 31- (1) Eşi veya çocuğu vefat eden kadrolu öğretmenler, eş veya çocuklarının vefat ettiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(2) Eşi emekli olan kadrolu öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren 1 yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(3) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, kadrolu öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

(4) Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, Bakanlığın uygun görmesi halinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü olanlar, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 32- (1) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde;

a) Kadrolu öğretmenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

b) Sözleşmeli öğretmenlikten öğretmen kadrolarına atananlar, 1 yıl kadrolu olarak görev yapmış olmak şartıyla görev yaptıkları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

halinde başvuruda bulunabilir.

(2) Çalışma sürelerinin hesabında yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi esas alınır.

(3) İhtiyaç veya norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz.

(4) Eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri nedenlerle görev yeri resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

(5) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler Bakanlık tarafından nisan ayında yayımlanan duyuruya göre yapılır. Duyuruda; başvuru şartları, başvuru şekli ve diğer hususlar belirtilir.

(6) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde kadrolu öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu tercih hakkı verilir.

(7) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler, öğretmen ihtiyacı doğrultusunda tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre mayıs ayında Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.

(8) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede ataması gerçekleşmeyen kadrolu öğretmenler tercih ettikleri eğitim kurumlarından ilk iki tercihi için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar elektronik ortamda ilan edilir.

(9) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme ve sıra kaydı oluşturma işlemlerinde kullanılacak hizmet puanının hesabında başvurunun son günü esas alınır.

(10) Sıra kaydı yer değiştirme dönemi içinde bir defaya mahsus olmak üzere mayıs ayında oluşturulur ve sıra oluşturulduktan sonra başvuru iptali haricinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(11) Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, ağustos ayı içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen güne kadar geçerli olup öğretmen ihtiyacı oluşması halinde atamalar Bakanlık tarafından belirlenen dönemlerde sıra kaydı bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir.

(12) Eğitim kurumlarında sırada bulunan kadrolu öğretmenlerden herhangi bir nedenle ataması yapılanlar sıra kaydından çıkarılır.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 33- (1) İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerde;

a) Kadrolu öğretmenler, kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

b) Sözleşmeli öğretmenlikten öğretmen kadrolarına atananlar, 1 yıl kadrolu olarak görev yapmış olmak şartıyla görev yaptıkları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

halinde başvuruda bulunabilir.

(2) Çalışma sürelerinin hesabında yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi esas alınır.

(3) Hizmetin gereği veya benzeri nedenlerle görev yeri iller arasında resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

(4) İl genelinde alanında atanabileceği bir eğitim kurumu bulunmayan ihtiyaç veya norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz.

(5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, Bakanlık tarafından belirlenen takvim çerçevesinde mayıs ayında yayımlanan duyuruya göre yapılır. Duyuruda; başvuru şartları, başvuru şekli ve diğer hususlar belirtilir.

(6) İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerde kadrolu öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu tercih hakkı verilir.

(7) İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, kadrolu öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 34- (1) Kadrolu öğretmenlerden; herhangi bir nedenle ihtiyaç fazlası haline gelenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının hesabında norm kadro fazlası belirleme sürecinin son günü esas alınır ve yer değiştirme işlemlerinde aynı hizmet puanı kullanılır.

(2) İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen kadrolu öğretmenler, öncelikle kadrolarının olduğu ilçedeki sonra ilçe grubu içindeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle tercihte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına, hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen yapılır.

(3) İkinci fıkra kapsamında alanlarında boş norm kadro bulunmaması nedeniyle herhangi bir kuruma atanamayanlar, il genelinde eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Tercihte bulunmayanlar ile tercihine yerleşemeyenlerin atamaları, il genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına, hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen yapılır.

(4) İhtiyaç veya norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerden il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, talepleri halinde, yer değiştirme dönemi dışında Bakanlık tarafından tercihine sunulan illerden birine atanabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunanların kadrolu öğretmen olan eşinin de istemesi ve alanında ihtiyaç olması halinde aynı yere ataması yapılabilir.

(5) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması halinde, hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.

(6) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerle karşılanır.

(7) Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen kadrolu öğretmenler ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarından tam bağımlı olduğunu engelli sağlık kurulu raporuyla belgelendiren kadrolu öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.

(8) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemleri zamana bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

(9) İhtiyaç veya norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin Akademide eğitime alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan diğer alanlarda görevlendirilmesi için Bakanlık tarafından gerekli tedbirler alınır.

(10) Bu madde kapsamında herhangi bir eğitim kurumuna ataması gerçekleştirilemeyen ihtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenler; eğitim kurumlarında norm kadro içerisinde bulunan öğretmenlerin aylıksız izin, doğum izni, geçici görevlendirme veya benzeri nedenlerle görevde bulunmaması sebebiyle öğretmen ihtiyacının oluşması halinde, öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçe olmak üzere aynı ilçe grubu içinde yer alan eğitim kurumlarına geçici olarak görevlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ortak Hükümler

Yeni açılan eğitim kurumları

MADDE 35- (1) Eğitim öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı yer değiştirme dönemlerinde karşılanır.

(2) Yer değiştirme dönemleri dışında eğitim öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru üzerine il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan kadrolu öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır.

Eğitim kurumunun veya alan/bölümün kapatılması

MADDE 36- (1) Eğitim kurumu ya da bölüm/alanının kapanması veya program değişikliği sonucunda norm kadro fazlası olan öğretmenlerden, öğrencilerin taşınması durumunda, öğrencilerin taşındığı eğitim kurumlarında ihtiyacı bulunması halinde atamaları bu eğitim kurumuna hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamda ataması yapılmayanlar norm kadro fazlası olarak belirlenir ve 34 üncü madde kapsamında değerlendirilir.

Mazeret durumları nedeniyle yer değiştirmesi yapılamayanların aylıksız izinleri

MADDE 37- (1) Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan kadrolu öğretmenler, 7528 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu süre 3 yıldan fazla olamaz. Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlık tarafından sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır.

(2) Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilecek kadrolara atanır. Bu maddeye göre aylıksız izinli sayılanlar her mazerete bağlı yer değiştirme döneminde mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır. Mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiremeyenlerin aylıksız izinleri iptal edilerek aylıksız izinli sayıldıkları ilde alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öncelikle atanır. Aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar aylıksız izin verilmez.

(3) Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öncelikle atanır.

Hizmet sınıfının değiştirilmesi

MADDE 38- (1) Kadrolu öğretmenlerden;

a) Öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları sağlık kurulu raporunda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabilir.

b) Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, yeniden öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bunların atamaları Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, zamana bağlı olmaksızın yapılabilir.

Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması

MADDE 39- (1) Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan mazerete bağlı yer değiştirmelerde, kadrolu öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı tercihe açılır.

(2) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda kadrolu öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları; öğretmenlerin Ülke genelinde dengeli dağılımını sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak ilçe grubu öğretmen ihtiyacına göre belirlenir.

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 40- (1) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir. Sözleşmeli öğretmenlikten öğretmen kadrolarına atananlarda ise 1 yıl daha görev yapmış olma şartı aranır.

(2) Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler, illerin alanlar itibarıyla doluluk oranları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen illerle sınırlı olmak üzere yapılabilir.

(3) Kapatılan alanlarda görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin gerekli tedbirler Bakanlık tarafından alınır.

(4) Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler Bakanlıkça belirlenen duyuru çerçevesinde yapılır. Duyuruda; başvuru şartları, başvuru şekli ve diğer hususlar belirtilir.

(5) Başvuruda bulunan kadrolu öğretmenlerin alan değişiklikleri, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

İlçe grupları

MADDE 41- (1) İllerde; coğrafi özellikler, ulaşım imkanları ve eğitim hizmetlerinin etkin yürütülmesi dikkate alınarak, iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesi suretiyle ilçe grupları oluşturulmuştur ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 İlçe Grupları Çizelgesinde gösterilmiştir.

(2) İlçe grupları, öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri bakımından görev yeri olarak kabul edilir. Bu kapsamda yapılan işlemler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki memuriyet mahalli tanımını etkilemez.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 7528 sayılı Kanun ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43- (1) 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun hükümlerine göre haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananlara görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler bakımından, atandıkları eğitim kurumu için bu Yönetmelikte öngörülen hizmet puanı verilir.

Hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2026 tarihine kadar EK-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.

Eğitim kurumlarının hizmet alanları

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Eğitim kurumlarının hizmet alanları Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Hizmet puanlarının hesabına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 1/2/2026 tarihine kadar hizmet puanlarının hesabında 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) 1/2/2026 tarihinde bir tam ayı tamamlamayanların hizmet puanları, tamamlanmayan aydaki görev yaptıkları süreler için günlük olarak hesaplanarak verilir.

Yürürlük

MADDE 44- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası 1/4/2025 tarihinden geçerli olmak üzere 1/2/2026 tarihinde,

b) 21 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları 1/2/2026 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız