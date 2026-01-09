Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu (7528) sonrası öğretmen istihdamına ilişkin mevzuatı yeni kanunla uyumlu hale getirmek, uzun süredir eleştirilen hizmet puanı adaletsizliği, zorunlu hizmet karmaşası ve norm kadro fazlası sorunlarını azaltmak amacıyla "MEB'e Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"ni tamamen yeniledi. Yeni düzenleme; öğretmenlerin nerede, ne kadar süreyle ve hangi puanla görev yapacağının daha net ve sayısallaştırılmış kurallara bağlanmasını öngörüyor.

Öğretmenlerin hizmet puanı sistemi değişti!

MEB, hizmet puanlarında yıllık puan sistemini kaldırdı, günlük hizmet puanı sistemine geçildi.

Hizmet alanları ve bölgeleri korunmakla birlikte, puanlar 0,028 - 0,099 aralığında günlük katsayılarla hesaplanacak.

Nöbetçi belletici, DYK, İYEP, TÜBİTAK/TÜBA projeleri, e-içerik üretimi gibi faaliyetler aylık veya görev bazlı net puanlarla tanımlandı. Bu konuya dair detaylar yönetmeliğin 21. maddesinde yer aldı.

Eski sistemde ay ve yıl bazlı yuvarlamalar nedeniyle aynı süre çalışan öğretmenler arasında oluşan puan farkının tayinlerde dava konusu olması nedeniyle söz konusu değişikliğe gidildiği görülüyor.

Zorunlu hizmet yeniden tanımlandı

Üçüncü hizmet bölgesindeki tüm alanlar artık zorunlu hizmet kapsamına alındı.

Birinci ve ikinci bölgede ise 4, 5 ve 6. hizmet alanları zorunlu hizmet sayıldı.

Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler, zorunlu hizmetten sayılacak.

İl içi tayinlerde "sıra sistemi" geldi

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde sıra kaydı uygulaması getirildi. Mayıs ayında oluşan sıralar ağustosa kadar geçerli olacak. Boş norm oluştuğunda atama, sıradaki öğretmene otomatik yapılacak.

İl içi tayinlerde yürürlüğe konulan yeni hükümler şu şekilde oldu:

(8) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede ataması gerçekleşmeyen kadrolu öğretmenler tercih ettikleri eğitim kurumlarından ilk iki tercihi için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar elektronik ortamda ilan edilir.

(9) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme ve sıra kaydı oluşturma işlemlerinde kullanılacak hizmet puanının hesabında başvurunun son günü esas alınır.

(10) Sıra kaydı yer değiştirme dönemi içinde bir defaya mahsus olmak üzere mayıs ayında oluşturulur ve sıra oluşturulduktan sonra başvuru iptali haricinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(11) Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, ağustos ayı içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen güne kadar geçerli olup öğretmen ihtiyacı oluşması halinde atamalar Bakanlık tarafından belirlenen dönemlerde sıra kaydı bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir.

(12) Eğitim kurumlarında sırada bulunan kadrolu öğretmenlerden herhangi bir nedenle ataması yapılanlar sıra kaydından çıkarılır.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları yeniden düzenlendi

Norm kadro fazlası öğretmenler önce ilçe, sonra ilçe grubu, en son il geneli içinde değerlendirilecek. Alanında ihtiyaç yoksa, öğretmenler Akademi eğitimiyle başka alanlara yönlendirilebilecek. Süreç zamana bağlı olmaksızın yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecini önemli ölçüde değiştirdi. Eski yönetmelikte öğretmen lehine daha esnek düzenlemeler yer alırken, yeni maddede sürecin daha merkezi, daha zorlayıcı ve idarenin takdir alanını genişleten bir yapıya kavuşturulduğu görülüyor.

Önceki düzenlemede norm kadro fazlası öğretmenler, il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmaması halinde il dışı yer değiştirme hakkına sahipti. Bu hak, belirli koşullarla da olsa öğretmene tanınmış fiili bir çıkış yolu sunuyordu. Yeni yönetmelikte ise il dışı yer değiştirme, öğretmenin talebine bağlı bir hak olmaktan çıkarılarak Bakanlığın uygun görmesi ve sunacağı illerle sınırlı bir imkan haline getirildi. Böylece öğretmenlerin il sınırları içinde resen yer değiştirme ihtimali belirgin şekilde arttı.

Yeni maddede dikkat çeken bir diğer değişiklik, ilçe grubu uygulamasının norm kadro fazlası atamalarında temel basamaklardan biri haline getirilmesi oldu. Öğretmenler artık yalnızca ilçe veya il düzeyinde değil, ilçe grubu içinde de hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen atanabilecek. Bu durum, öğretmenin tercih alanını daraltırken idarenin yer değiştirme yetkisini genişleten bir sonuç doğuruyor.

Ayrıca yeni düzenleme ile norm kadro fazlası öğretmenlerin Akademi eğitimi yoluyla başka alanlarda görevlendirilebilmesine imkan tanınması, önceki yönetmelikte bulunmayan yeni bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Bu hüküm, alan daralması yaşayan branşlarda görev yapan öğretmenler açısından "branş güvencesi" tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Özetle yeni düzenleme, norm kadro fazlası öğretmenler bakımından daha az tercih, daha fazla resen atama ve daha güçlü idari yönlendirme içeren bir sistem kuruyor. Bu yönüyle yeni maddenin, öğretmen hakları açısından değil, kadro planlaması ve idari esneklik açısından kaleme alındığı değerlendirmesi yapılıyor.

BİLSEM'e öğretmen atamaları yönetmeliğe konuldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen seçimini ilk kez doğrudan yönetmelik hükmü haline getirdi. Daha önce yıllık kılavuzlar ve idari düzenlemelerle yürütülen BİLSEM atama süreci; başvuru şartları, değerlendirme komisyonları, sözlü sınav, puanlama oranları ve atama usulleriyle birlikte bağlayıcı bir hukuki zemine taşındı. Bu düzenlemeyle birlikte BİLSEM öğretmen seçiminde yöntem değişikliğine gidilmezken, sözlü sınavlı ve çok aşamalı yapı kalıcılaştırıldı, idarenin yıllık kılavuzlarla süreçte esneklik yaratma alanı ise daraltıldı.

BİLSEM öğretmen seçiminde sözlü sınav + objektif değerlendirme ağırlığı; değerlendirme puanının %60, sözlü sınav puanın %40 oranında etkili olacağı şekilde belirlendi. Daha önceki uygulamada bu şekildeydi.

Deprem Bölgesine "Pozitif Ayrımcılık" Devam Ediyor

Geçici Madde 2: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026 tarihine kadar en yüksek puanlı bölge olan "Üçüncü Hizmet Bölgesi" sayılmaya devam edecek. Bu, bölgedeki öğretmenlerin daha hızlı puan toplamasını sağlayacak.

9 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğinin tümünü görmek için tıklayınız.