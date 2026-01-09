Cüneyt Özdemir sordu: Ankara'da sular neden kesiliyor?

Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
4 ilde ve 1 ilçede eğitime bir gün ara verildi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Cüneyt Özdemir sordu: Ankara'da sular neden kesiliyor?

Aylardır su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da neler olduğu merak edilirken, gazeteci Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş da canlı yayınlarında konuyu ele aldı. Taş, "Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlere sordum. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde problem var" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 01:03, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 01:06
Yazdır
Cüneyt Özdemir sordu: Ankara'da sular neden kesiliyor?
Ankara'nın su çilesi.. Bitmek bilmeyen su kesintileri, vatandaşları canından bezdirmiş durumda. İl ve ilçe fark etmeksizin su kuyruklarının oluştuğu kentlerde vatandaşlar soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Bakım bahanesiyle Ankara'da birçok ilçeye aylardır su verilmezken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) neden olarak "su yetersizliği"ni göstermesi ise yeni bir tartışma konusu yarattı.

Konuyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş değerlendirmelerde bulunarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tepki gösterdi.

"MESELA BARAJLARDA SUYUN AZ OLMASI DEĞİL"

Özdemir, Taş'a "İnsan hatası var, bunu sahiplenen var mı? Mesele barajlarda suyun az olması değil, az da olsa var hala barajda su. Mesela barajdan musluğa su gelmiyor." dedi.

"YAVAŞ'IN EN YAKININA SORDUM: ASKİ'DE PROBLEM VAR, İŞİ BECEREMEDİLER"

Bunun üzerine Gazeteci Kenan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür Ankara'da Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlere sordum. Kimde hata var dedim.

Maalesef ASKİ'de problem var, işi beceremediler o yüzden Ankara'da su sıkıntısı çekiliyor"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber