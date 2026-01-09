Ekol TV'ye 'kara para' iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapanan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.

