Ekol TV'ye 'kara para' iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı
Kara para iddialarına ilişkin Ekol TV'ye soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasına, iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen de dahil edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 01:16, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 01:17
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapanan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.