Erzincan'da gıda denetiminde milyonluk ceza yağdı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi.

56 İŞLETMEYE 4 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 işletme faaliyetten men edilirken, 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13'ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.