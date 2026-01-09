Trump: Petrol şirketleri Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar

'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'w
'Enflasyonu çok hızlı düşürürüz ama bunun maliyeti büyük olur'w
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni sona erdi
'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'
'En düşük emekli aylığı memur emekli zammı kadar artacak'
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
14 vekil transfer eden AK Parti 360'ı bulabilecek mi?
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Ankara'nın 8 ilçesinde 14 saatlik su kesintisi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
Trafik cezaları artıyor: Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
MEB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini bütünüyle yeniledi
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin açıklama
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kocaeli Darıca'da fırtına sonrası 5 Okulda eğitime ara!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddiaları yalanlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump: Petrol şirketleri Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini belirterek, "En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve (Venezuela'da) sahip oldukları petrol inanılmaz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 08:25, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 08:26
Yazdır
Trump: Petrol şirketleri Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusu üzerine, "Gelecek hafta bir araya gelecek ve ona 'Merhaba' demeyi iple çekiyorum." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela'yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunarak, "(Venezuela'da) Seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen Trump, "(Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.

Trump, Küba ile Venezuela ilişkisine dair, "Küba, para ve petrol konusunda tamamen Venezuela'ya bağımlı ve Venezuela'ya koruma sağlıyor. Anlaşma, her zaman böyleydi." iddiasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber