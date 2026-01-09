Bursa'da polislerin alkollü kadın sürücüyle imtihanı: Eşim gelmeden inmem

Polislere, "Beni bırakın, lütfen işlem yapmayın. İlk defa alkollü araç kullanarak dışarı çıktım." dediği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net