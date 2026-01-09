Bursa'da polislerin alkollü kadın sürücüyle imtihanı: Eşim gelmeden inmem
Osmangazi ilçesinde denetimlerde araçtan inmemek için polislere direnen kadın sürücü, uzun uğraşlar sonrası yapılan alkol testinde 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2026 09:20, Son Güncelleme : 09 Ocak 2026 09:34
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Durdurulan aracın sürücüsünün, F.M. isimli kadın olduğu belirlendi.
POLİSLERE DİRENDİ
Trafik polislerinin alkol testi yapmak istemesi üzerine sürücü, "Eşim gelmeden araçtan inmem" diyerek polislere direndi.
Polislere, "Beni bırakın, lütfen işlem yapmayın. İlk defa alkollü araç kullanarak dışarı çıktım." dediği öğrenildi.
CEZADAN KAÇAMADI
Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücünün 1.45 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.